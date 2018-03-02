Священник целовал ноги офицеру - очевидцы рассказали о Корюковской трагедии

Люди рассказали о своем спасении. Фото: "Наше слово"

Очевидцы Корюковской трагедии Анна Нековаль и Владимир Костюк поделились своими воспоминаниями.

Анна Нековаль вместе с односельчанами шла в колонне на казнь. Ей было 6 лет, сообщает newvv.net.

Ее из колонны вытащила мать. Двое ее братьев пошли со всеми. Боялись наказания. Нацисты расстреляли их в чайной.

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Девушку вместе с другими родственниками в погребе спрятал дядя. Там переждали налет.

Владимиру Костюку было 9 лет. Вместе с семьей прятался в местной церкви. Их спас священник. Тот упал в ноги немецком офицеру, который привез в церковь карателей. Целовал его сапоги и молил помиловать.

2 марта 1943 начальник штаба 399 главной полевой комендатуры в городе Конотоп Байер Бруно Франц отдал приказ об уничтожении города Корюковки на Черниговщине. В поселок въехало подразделение СС и карательный отряд полиции - всего 600 человек. Под предлогом проверки документов полтысячи крестьян согнали в помещение ресторана, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор. Всех расстреляли.