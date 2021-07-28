Свадьба века: в стране объявили выходной

В Великобритании день свадьбы Дианы и Чарльза объявили национальным праздником и выходным. Фото: gettyimages.com

В в Лондоне 29 июля 1981 года состоялась свадьба наследника британского престола и стран Содружества Чарльза, принца Уэльского и леди Дианы Фрэнсис Спенсер из древнего аристократического рода Спенсеров. Пресса называла его "сказочной свадьбе" и "свадьба века".

Диана виделась с принцем Чарльзом всего двенадцать раз, прежде чем он сделал. Девушку хорошо приняли королева Елизавета II, герцог Эдинбургский. Для церемонии бракосочетания Диана выбрала пышное платье с длинными объемными рукавами и 8-метровым шлейфом. Роскошное королевское одеяние было выполнено из тончайшего шелка цвета слоновой кости. Платье расшили золотой нитью, десятью тысячами натуральных жемчужин и тысячами перламутровых блесток. Объемный букет длиной более метра и весом 3кг.

Кольца для Чарльза и Дианы были изготовлены из валлийского золота добытого в шахте северо Уэльсе. В Великобритании день свадьбы объявлен национальным праздником и выходным. На свадьбе в соборе Святого Павла присутствуют 3500 человек. По прямым эфиром на экранах телевизоров следят около 750 млн человек, еще 700 тыс. Британцев и туристов вышли на улицы.

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Когда Чарльз и Диана обменялись обетами, то отправились в Букингемский дворец. Там прошла свадебный ужин на 120 персон. Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,8 млн фунтов стерлингов - около $9 млн на сегодня. На следующий день на королевской яхте "Британия" отплыли в круиз по Средиземноморью. За год у пары появился первенец - принц Уильям. Еще через два - принц Гарри.

Супружеская жизнь Дианы и Чарльза не сложилось. После рождения детей они начали изменять друг другу. За 11 лет после свадьбы Чарльз и Диана стали жить врозь, в августе 1966-го пара рассталась. 31 августа 1997-го Диана Спенсер погибла в автокатастрофе в Париже. Принц Чарльз женился на своей давней знакомой Камилле Паркер-Боулз.

Королева Великобритании 39-летняя Елизавета II 16 марта 1965-го стал главой государства Островов Кука. До 19 века маорисы были каннибалами. Съедали сердца военнопленных или убитых врагов. Специально к приезду Елизаветы II островитяне надели традиционные костюмы - накидки и набедренные повязки. Лица и тела разрисовали черными красками. Верили, что сила переходит к тому, кто его съедает. Лица и тела покрывали ритуальными татуировками.