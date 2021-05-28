Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов

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84-летний житель немецкого города Киль хранил оружие и технику нацистской эпохи в подвале своей виллы.

У него были танк, зенитная установка и торпеда. Тайник обнаружили 2015 года, сообщает DPA.

Также он владел пистолетами, пулеметами и более 1 тыс. патронов.

20 солдат около 9 ч вытаскивали из подвала танк "Пантера" весом 40 тонн.

Подозреваемый говорит, что купил танк в Англии на металлолом.

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Суд должен установить, находится ли военная техника в рабочем состоянии. Эксперты говорят, что только зенитная установка может быть в боевом состоянии.

Немцу грозит лишением свободы на срок от 1 до 5 лет.

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