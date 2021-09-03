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воскресенье, 05 сентября 2021 08:20

Стюардесса закрыла от пуль террористов троих детей

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Стюардесса закрыла от пуль террористов троих детей
высоты 6 м. пассажиры прыгали с крыла самолета на асфальт и ломали кости. Фото: https://www.thequint.com

В пакистанском городе Карачи 5 сентября 1986-го палестинские боевики захватили самолет Boeing 747 компании Pan American. Удерживали заложников более 17 ч. и впоследствии начали стрельбу. Погибли 43 человека и около 120 получили ранения.

Рейс "Пан Ам" приземлился в аэропорту Карачи в 5.25 утра. Летевший из Бомбея в Нью-Йорк. На борту - 394 человека, из них - девять младенцев. На борт зашли одеты в голубую форму сил безопасности Пакистанского аэропорта террористы. Были членами террористической организации Абу Нидаля, которых поддерживали власти Ливии. Выступала против политики США и Израиля на Ближнем Востоке. Планировали на авиалайнере забрать палестинских заключенных на Кипре и в Израиле. Вооружились автоматами, пистолетами, гранатами.

Индийская стюардесса Нирджа Бганот успела сообщить пилотам о захвате. Командир, второй пилот и бортинженер покинули самолет через аварийный люк. Решили, что так террористы не могут заставить их поднять самолет в небо.

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Террористы расстреляли пассажира-американца. Стюардессам приказали собрать все паспорта пассажиров и отдельно отложить американские. Нирджа Бганот 43 американские паспорта спрятала. Террористы безуспешно вели переговоры с властями страны. Угрожали взорвать самолет с пассажирами. Через 17 ч. в самолете разрядился аккумулятор электропитания и погас свет. Террористы думали, что пакистанские армия и полиция начали штурм. Начали стрелять в толпу.

Две стюардессы и несколько пассажиров решили прыгать на крыло самолета. С него - на землю. С высоты 6 м. Люди упали на асфальт и поломали кости. Нирджа Бганот помогла многим пассажирам покинуть самолет и спастись. Один из террористов увидел, как стюардесса виводила детей с самолета и начал стрелять по ним из пистолета. В нее попали пули. Бганот умерла от кровопотери в карете скорой помощи.

Штурмовой отряд начал спецоперацию. Всех террористов обезвредили и захватили в салоне самолета. Правительство Индии посмертно наградило Нирджу Бганот за ее храбрость медалью Ашока Чакра. Это самая высокая военная награда Индии за храбрость в мирное время. Семья Бганот за страховые платежи от авиакомпании Pan Am учредила премию имени Нирджи Бганот. Вручают членам экипажа самолетов за проявленную храбрость во время чрезвычайных ситуаций.

На судебном заседании через два года террористов приговорили к смертных приговоров. Позже заменили на пожизненное заключение.

Стюардесса Весна Вулович из Югославии осталася жива после падения самолета 26 января 1972-го. Авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-32 следовал по маршруту из Копенгагена в Белград. Когда самолет пролетал над немецким Херсдорфом, он взорвался в воздухе. Террористы пронесли бомбу.
Вулович находилась в коме 27 дней, а проснулась уже мировой знаменитостью. Девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как первого человека, которая выжила после падения с высоты 10 км.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
сентября

Стюардесса закрыла от пуль террористов троих детей

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