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Студенты вышли с требованием отставки правительства

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Студенты вышли с требованием отставки правительства
Студенты голодали с многочисленными лозунгами. В частности писали, что "лучше умереть чем жить в Советском Союзе" Фото: ukrinform.ua

Всеобщая забастовка молодежи в поддержку студенческой голодовки началась 15 октября 1990-го. Сама Революция на граните продолжалась уже 14-е сутки.

Студенты Киева, Львова, Днепра объявили о начале акции еще 2 октября. Установили палаточный городок на площади Октябрьской революции - теперь майдан Независимости. Требовали недопущения подписания нового союзного договора, отставки председателя Совета министров УССР Виталия Масола, национализации имущества компартии, перевыборов в Верховную Раду и возвращения украинских военных со службы в союзных республиках.

Количество голодающих постоянно увеличивалось. За несколько дней их было уже более 150 человек. Студенты требовали проведение "круглого стола", встречались с тогдашним председателем Верховной Рады Леонидом Кравчуком. Тот поставил требования на открытое голосование 10 октября, но поддержали их лишь 160 депутатов. Впоследствии 9 из них также объявили голодовку.

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Через 5 дней большинство студентов, прибывших в Киев, двинулись к Верховной Раде, скандируя: "Украине - волю". К зданию согнали милицию и водометы. Ворваться в него не удалось, но на переговоры пригласили сопредседателей акции.

Студент Олесь Доний требовал 1 час прямого эфира на телевидении, на что власть согласилась. В это время митингующие захватили красный корпус университета имени Тараса Шевченко. Впоследствии в прямом эфире украинцев призвали к всеобщей забастовке. К акциям протеста присоединились не только студенты, но многочисленные предприятия и даже школы.

Через 2 суток 314 депутатов поддержали постановление "О рассмотрении требований студентов, которые проводят голодовку в г. Киеве". Все требования приняли. Молодежь вернулась к учебе.

Сама акция сыграла важную роль в становлении независимости Украины.

2 октября 1990-го на Майдане в Киеве началась Революция на граните. Идея проведения акции принадлежит киевскому студенческому союзу. К ним присоединилось "Студенческое братство Львовщины". Руководителями акции были львовянин Маркиян Иващишин и киевлянин Олесь Доний.

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Дата
15
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