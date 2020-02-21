Студентам дали по 2 года тюрьмы за флаг

Автор: istpravda.com.ua Георгия Москаленко (слева) и Виталия Кукса арестовали за проукраинскую акцию

Сантехника Георгия Москаленко и слесаря-сварщика Виктор Кукса задержали агенты КГБ 21 февраля 1967-го в Киеве за "теракт". Студенты вывесили флаг Украины над зданием Киевского института народного хозяйства на прошлогоднюю первомайскую демонстрацию.

Купить сине-желтый флаг было невозможно, поэтому ребята сделали его самостоятельно - сшилы 2 шарфа, которые приобрели в универмаге. На флаге нарисовали государственный герб и написали "Ще не вмерла Україна, ще її не вбито! ДПУ". Имели в виду Демократическую партию Украины.

Автор: istpravda.com.ua Флаг, изготовленный студентами самостоятельно. Имел подпись "Ще не вмерла Україна - ще її не вбито! ДПУ"

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Флаг на крыше здания устанавливал Кукса. Он поднялся туда по пожарной лестнице, которую караулил Москаленко с самодельным пистолетом и "коктейлем Молотова". Кукса имел при себе кухонный нож и срезал красный флаг УССР. Украинский флаг взвился над тысячами людей, который собирались в колонны отмечать День солидарности трудящихся.

Следователи, прибывшие на место, составили протокол и возбудили уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность УССР". Обнаружили "террористов" оригинально. В учебном заведении устроили принудительные диктанты и настойчиво сверяли почерка, что в конце-концов вывело на организаторов.

На суде ребят обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. Кукса получил 2 года в колонии строгого режима в Мордовии, а Москаленко - 3. Отягощающим обстоятельством для него послужило наличие самодельного оружия.

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Коммунистическая система объявила войну украинским диссидентам в 1965-м. Арестовывали всех "неблагонадежных". В ходе так называемого первого покоса за "антисоветскую деятельность" лишили свободы более 20 украинских деятелей. Почти всех сослали в трудовые лагеря.