Студентам дали по 2 года тюрьмы за флаг

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3627
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1521
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1512
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4518
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 837
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1665
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1197
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5724
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2529
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
19
3
9
12
7
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта
В захоронении немецкого всадника нашли золотые кресты и ритуальную посуду из Египта
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Что делали российские военные медики в Галиции в 1915 году - подборка фото
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Нашли ценную книгу с гербами знатных родов и городов
Видео
Все видео
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства
Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Исследовали пещеру с изображениями зверей, которым 13 тыс. лет
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1512
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1026
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1062
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1035
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2664
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 февраля 2020
Просмотров: 234
Зелені помідори
Є у мене в пам'яті одне місце, де час не зупинився, як на картинці, а тільки уповільнився й жде мене. І я можу там опинитися будь-коли, щоб знов ...
пятница, 21 февраля 2020 10:40

Студентам дали по 2 года тюрьмы за флаг

  Комментировать

Автор: istpravda.com.ua
  Георгия Москаленко (слева) и Виталия Кукса арестовали за проукраинскую акцию
Георгия Москаленко (слева) и Виталия Кукса арестовали за проукраинскую акцию

Сантехника Георгия Москаленко и слесаря-сварщика Виктор Кукса задержали агенты КГБ 21 февраля 1967-го в Киеве за "теракт". Студенты вывесили флаг Украины над зданием Киевского института народного хозяйства на прошлогоднюю первомайскую демонстрацию.

Купить сине-желтый флаг было невозможно, поэтому ребята сделали его самостоятельно - сшилы 2 шарфа, которые приобрели в универмаге. На флаге нарисовали государственный герб и написали "Ще не вмерла Україна, ще її не вбито! ДПУ". Имели в виду Демократическую партию Украины.

Автор: istpravda.com.ua
  Флаг, изготовленный студентами самостоятельно. Имел подпись "Ще не вмерла Україна - ще її не вбито! ДПУ"
Флаг, изготовленный студентами самостоятельно. Имел подпись "Ще не вмерла Україна - ще її не вбито! ДПУ"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячу лет с нами: в Украине 19 февраля отметили День государственного герба

Флаг на крыше здания устанавливал Кукса. Он поднялся туда по пожарной лестнице, которую караулил Москаленко с самодельным пистолетом и "коктейлем Молотова". Кукса имел при себе кухонный нож и срезал красный флаг УССР. Украинский флаг взвился над тысячами людей, который собирались в колонны отмечать День солидарности трудящихся.

Следователи, прибывшие на место, составили протокол и возбудили уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность УССР". Обнаружили "террористов" оригинально. В учебном заведении устроили принудительные диктанты и настойчиво сверяли почерка, что в конце-концов вывело на организаторов.

На суде ребят обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. Кукса получил 2 года в колонии строгого режима в Мордовии, а Москаленко - 3. Отягощающим обстоятельством для него послужило наличие самодельного оружия.

Уголовное дело на мужчин закрыли только в 1994-м по постановлению Пленума Верховного Суда Украины

Коммунистическая система объявила войну украинским диссидентам в 1965-м. Арестовывали всех "неблагонадежных". В ходе так называемого первого покоса за "антисоветскую деятельность" лишили свободы более 20 украинских деятелей. Почти всех сослали в трудовые лагеря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Студентам дали по 2 года тюрьмы за флаг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Студентам дали по 2 года тюрьмы за флаг

Миллионер на воздушном шаре пересек Тихий океан

Самое читаемое
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 46701
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 35275
&quot;Власть не сдержала своего обещания&quot; - эксперт о &quot;евробляхах&quot;
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
 Просмотров: 18756
&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
 10 Просмотров: 18064
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
6
 15 Просмотров: 13933
История
Миллионер на воздушном шаре пересек Тихий океан
Миллионер на воздушном шаре пересек Тихий океан
 Просмотров: 495
Выкопали камень с изображением необычного воина
Выкопали камень с изображением необычного воина Просмотров: 783
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
 Просмотров: 1260
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
19
 1 Просмотров: 3600
Бежали из городов - раскопали массовое захоронение жертв эпидемии, царившей в мире 650 лет назад
Бежали из городов - раскопали массовое захоронение жертв эпидемии, царившей в мире 650 лет назад Просмотров: 819
Больше всего комментируют
15
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
10
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
5
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
4
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
3
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Голосов: 292
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua