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четверг, 03 октября 2019 13:22

Строители обнаружили храм, которому более 2 тыс. лет

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Автор: Ministry of Antiquities
  Рабочие наткнулись на храм времен Птолемея IV
Рабочие наткнулись на храм времен Птолемея IV

Рабочие обнаружили храм времен правления Птолемея IV недалеко от города Сохаг, Египет. Ему около 2,2 тыс. лет.

Раскопали случайно. Строители прокладывали канализацию в городке Тама. Тогда наткнулись на древние барельефы и руины. Мужчины сразу сообщили в Министерство по делам древностей, передает Вокруг Света.

Археологи отправились на место находки. Раскопали стену храма и юго-западный угол здания с изображением египетского бога Хапи - властителя Нила и покровителя урожая.

На барельефе бог принимает подношения в окружении птиц и различных животных. В тексте есть упоминание о фараоне Птолемее.

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Сами Птолемеи происходили из македонских греков, которые управляли страной после завоевания ее Александром Македонским. Птолемей IV был фараоном в 222-204-х до н.э. При нем начался быстрый упадок Египта.

У некрополя в Саккаре, Египет, нашли захоронения, которые отличаются от гробниц элиты египетского общества. Ученые предполагают, что это место захоронения людей из рабочего или среднего класса.На крышке гроба нарисовали ожерелье, а внизу были иероглифы. Древние надписи оказались абсолютно бессмысленными.

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