Строители обнаружили храм, которому более 2 тыс. лет

Рабочие обнаружили храм времен правления Птолемея IV недалеко от города Сохаг, Египет. Ему около 2,2 тыс. лет.
Раскопали случайно. Строители прокладывали канализацию в городке Тама. Тогда наткнулись на древние барельефы и руины. Мужчины сразу сообщили в Министерство по делам древностей, передает Вокруг Света.
Археологи отправились на место находки. Раскопали стену храма и юго-западный угол здания с изображением египетского бога Хапи - властителя Нила и покровителя урожая.
На барельефе бог принимает подношения в окружении птиц и различных животных. В тексте есть упоминание о фараоне Птолемее.
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Сами Птолемеи происходили из македонских греков, которые управляли страной после завоевания ее Александром Македонским. Птолемей IV был фараоном в 222-204-х до н.э. При нем начался быстрый упадок Египта.
У некрополя в Саккаре, Египет, нашли захоронения, которые отличаются от гробниц элиты египетского общества. Ученые предполагают, что это место захоронения людей из рабочего или среднего класса.На крышке гроба нарисовали ожерелье, а внизу были иероглифы. Древние надписи оказались абсолютно бессмысленными.
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