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среда, 21 апреля 2021 08:20

Страшный бой повстанцев: всех пленных казнили

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Страшный бой повстанцев: всех пленных казнили
Всем куреням УПА в бою в 1943-м удалось вырваться из окружения хоть и с потерями. Фото: armyua.com.ua

На Ровенщине в урочище Гурбы 21 апреля 1944-го началась величайшая битва войск УПА и НКВД СССР. В ней участвовало более 40 тыс человек, бронетехника, конный полк и авиация.

Крупнейшие открытые вооруженное столкновение Украинской повстанческой армии с войсками НКВД и подразделениями Красной Армии состоялись весной. Подразделения НКВД численностью более 30 тыс бойцов окружили около 3.5 тыс воинов УПА. В бою участвовали отдел южной группы УПА-Север под командой Петра Олийныка - "Энея" и соединения УПА-Юг под командованием Василия Кука - "Лемиша". В общем силы повстанцев вместе с местными крестьянами составляли неполных 5 тыс бойцов.

В арсенале было 2 батареи орудий разных систем и несколько минометных звеньев, отдельные шалаши имели на вооружении противотанковые ружья. На стороне врага была преобладание, авиация и танки. Оккупанты рассчитывали быстро разгромить отделы УПА.

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Воины УПА во главе с командиром Василием Куком заняли круговую оборону. Они отражали вражеские атаки, бои непрерывно продолжались по 8-11 ч. НКВДисты понесли большие потери в людях и технике. Бой продолжался на всех отрезках обороны и только вечером советским войскам удалось окружить повстанцев в так называемый "Гурбенский котел" и захватить Гурбенской Гору.

Около тысячи советских солдат погибли, еще несколько сотен умерли от ранений. Всем куреням УПА удалось вырваться из окружения хоть и с потерями. НКВД захватило в плен около сотни воинов УПА. После страшных пыток всех пленных казнили.

НКВД сожгли окрестные села Гурбы и Антоновцы, а жителей вывезли. Количество погибших военных и гражданских во время тех событий до сих пор точно не установлена.

24 октября 1944-го между Чернолесским шалашом УПА и отрядами НКВД состоялся бой под Лещавою-Верхней. Стал величайшей битвой украинских повстанцев с внутренними войсками СССР на территории современной Польши.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
апреля

Страшный бой повстанцев: всех пленных казнили

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