Степан Бакунец жил под чужим именем

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 360
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3474
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 756
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1314
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1674
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 792
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2484
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1098
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
5
10
5
8
3
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА
Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА
Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Показали первую пластинку с записью &quot;Щедрика&quot;
Показали первую пластинку с записью "Щедрика"
Видео
Все видео
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 360
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1179
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1314
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2484
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 882
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 11:10

Степан Бакунец жил под чужим именем

  Комментировать

3 января в возрасте 94 лет умер последний участник первого боя УПА против немецких оккупантов Степан Бакунец. Его настоящее имя - Александр Шмалюх. В 1940-х он попал в засаду красноармейцев. Чтобы не подвергать опасности семью, назвался Степаном Бакунцем.

  Степан Бакунец в начале 1943 года стал стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии под руководством сотенного "Довбенко-Коробки". Фото: "Країна"
Степан Бакунец в начале 1943 года стал стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии под руководством сотенного "Довбенко-Коробки". Фото: "Країна"

Александр Шмалюх родился в селе Тынное Сарненского района на Ровенщине. Семья жила бедно, воспитывалось пятеро детей. Только родители построили новый дом, началась Вторая мировая война - поляки жгли все вокруг. Вместе с хлевами, сгорел и дом Шмалюк. Тогда отец подыскал за рекой заброшенную польскую хату, туда и переехала семья. Когда в 1942 году стали собирать людей на вывоз в Германию, среди будущих гастарбайтеров оказался и Александр.

- Привезли нас в лагерь в Ровно, мне было восемнадцать лет, - вспоминал Бакунец. - Я подслушал, что цыгане, которых должны были выслать с нами, готовятся бежать. Ночью цыгане переломили провода ограждения и мы, четыре парня и девушка, пошли за ними. За ночь пешком прошел почти 90 километров из Ровно до Тынного.

В октябре 1942 года в доме Шмалюхов был основан первый отряд под названием "Холодный Яр", для старшин будущих отрядов ОУН (б). В доме поселились окола сорока человек, здесь они тренировались владеть оружием. 18-летний Александр решил присоединиться к украинскому подполью и сначала получил псевдоним "Качан", позже при перерегистрации - "Грушка". Парень попал в сотню командира Коробки - Григория Перегиняк.

- Как-то подводой с девятью побратимами отправились на Владимирец, - вспоминал Бакунец. - Часовые передали, что селом проехали две подводы немцев. По дороге мы встретили стадо коров и овец. Позади ехали немцы и 30 "власовцев". Наш командир "Коробка" имел автомат, у нас были ружья. Приказал залечь. Когда гибиц-комиссар Сарненского района с тремя заместителями подошли, "Коробка" их из автомата покосил, а мы винтовками добили. Забрали у немцев документы. Скот погнали обратно в село. Людям сказали, чтобы разбирали, где чей. С собой взяли четыре подводы живых свиней.

Как-то после боев, когда лагерь остановился неподалеку родного села, парень решил наведаться к родителям.

- Командир позволил уйти, но оружие приказал оставить, - рассказывал Бакунец. - На лугу ожидал, что брат выйдет пасти коров, но его не было. Подошел ближе. Во дворе - никого. Только ступил в дом, как пять мужчин наставили на меня штыки. Успел выбросить в траву запал от немецкой гранаты. Нашли в кармане карандаш и бумажку, на котором сны записывал. Наш дом заняли12 красноармейцев. Из родных никто не подал вида, что знают меня. Я назвался Степаном Бакунцем. Степаном - в честь Бандеры, а Бакунцов в селе было много.

В тот же вечер энкавэдисты арестовали Степана, повезли на допрос. Парень повторял, что не знает той семьи, но тюрьмы не избежал - "сдал" бывший однополчанин по кличке Куля.

В 1945 году получил приговор - 10 лет заключения за "антисоветскую пропаганду и агитацию". Наказание отбывал в тюрьмах Ровно и Киева, затем в лагерях Казахстана, с 1948 года на Колыме. Работал на строительстве Актюбинской тепловой станции и на золотых рудниках в поселке имени Белова Магаданской области.

  Бывший стрелок УПА Степан Бакунец с женой Анной Корень. Она была связной. Познакомились на Колыме, где оба отбывали наказание. Поженились в 1952-м. Вместе воспитывали двух дочерей. Анна Корень умерла в 1993 году.
Бывший стрелок УПА Степан Бакунец с женой Анной Корень. Она была связной. Познакомились на Колыме, где оба отбывали наказание. Поженились в 1952-м. Вместе воспитывали двух дочерей. Анна Корень умерла в 1993 году.

В заслании познакомился с будущей женой Анной, также политической заключенной, связной УПА. После отбывания срока, в 1952 году вернулись в Украину, поселились в родном селе жены Кураш. Воспитали двух дочерей Надежду и Галину. Сын Николай умер в детстве.

Степан Бакунец хотел вернуть себе настоящее имя, однако оставил эту идею. Говорил, что все односельчане знают его как Бакунца, и дети по отчеству Степановны. К тому же, Саша Шмалюк по всем документам проходит как мертвый.

В 2012 году боец УПА Степан Бакунец был допрошен прокуратурой Украины по запросу Генеральной Прокуратуры Польши в рамках уголовного дела на основании утверждений польского историка Гжегожа Мотыги. По его мнению, отдел Григория Перегиняка участвовал в нападении на польскую колонию Паросля в феврале 1943 года. Бакунец отбросил эти обвинения. "На допросе рассказал все как было. Мне нечего стыдиться, мирного населения я не трогал", - сказал Бакунец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Степан Бакунец жил под чужим именем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Степан Бакунец жил под чужим именем

Священник публично сжег папский указ

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 13572
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 8073
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 7623
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 6210
Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот
Нардеп Кива заявил, что плюет на закон и одел на голову серп и молот Просмотров: 5643
История
Священник публично сжег папский указ
Священник публично сжег папский указ
 Просмотров: 531
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
 Просмотров: 1206
Вертолеты украинца сопровождали британский конвой
Вертолеты украинца сопровождали британский конвой
 Просмотров: 1152
Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию
Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию Просмотров: 414
Ввели новую валюту
Ввели новую валюту
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
В Австралии изменили слова национального гимна
1
Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19
Голосов: 428
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть