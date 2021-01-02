Степан Бакунец жил под чужим именем

3 января в возрасте 94 лет умер последний участник первого боя УПА против немецких оккупантов Степан Бакунец. Его настоящее имя - Александр Шмалюх. В 1940-х он попал в засаду красноармейцев. Чтобы не подвергать опасности семью, назвался Степаном Бакунцем.

Степан Бакунец в начале 1943 года стал стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии под руководством сотенного "Довбенко-Коробки". Фото: "Країна"

Александр Шмалюх родился в селе Тынное Сарненского района на Ровенщине. Семья жила бедно, воспитывалось пятеро детей. Только родители построили новый дом, началась Вторая мировая война - поляки жгли все вокруг. Вместе с хлевами, сгорел и дом Шмалюк. Тогда отец подыскал за рекой заброшенную польскую хату, туда и переехала семья. Когда в 1942 году стали собирать людей на вывоз в Германию, среди будущих гастарбайтеров оказался и Александр.

- Привезли нас в лагерь в Ровно, мне было восемнадцать лет, - вспоминал Бакунец. - Я подслушал, что цыгане, которых должны были выслать с нами, готовятся бежать. Ночью цыгане переломили провода ограждения и мы, четыре парня и девушка, пошли за ними. За ночь пешком прошел почти 90 километров из Ровно до Тынного.

В октябре 1942 года в доме Шмалюхов был основан первый отряд под названием "Холодный Яр", для старшин будущих отрядов ОУН (б). В доме поселились окола сорока человек, здесь они тренировались владеть оружием. 18-летний Александр решил присоединиться к украинскому подполью и сначала получил псевдоним "Качан", позже при перерегистрации - "Грушка". Парень попал в сотню командира Коробки - Григория Перегиняк.

- Как-то подводой с девятью побратимами отправились на Владимирец, - вспоминал Бакунец. - Часовые передали, что селом проехали две подводы немцев. По дороге мы встретили стадо коров и овец. Позади ехали немцы и 30 "власовцев". Наш командир "Коробка" имел автомат, у нас были ружья. Приказал залечь. Когда гибиц-комиссар Сарненского района с тремя заместителями подошли, "Коробка" их из автомата покосил, а мы винтовками добили. Забрали у немцев документы. Скот погнали обратно в село. Людям сказали, чтобы разбирали, где чей. С собой взяли четыре подводы живых свиней.

Как-то после боев, когда лагерь остановился неподалеку родного села, парень решил наведаться к родителям.

- Командир позволил уйти, но оружие приказал оставить, - рассказывал Бакунец. - На лугу ожидал, что брат выйдет пасти коров, но его не было. Подошел ближе. Во дворе - никого. Только ступил в дом, как пять мужчин наставили на меня штыки. Успел выбросить в траву запал от немецкой гранаты. Нашли в кармане карандаш и бумажку, на котором сны записывал. Наш дом заняли12 красноармейцев. Из родных никто не подал вида, что знают меня. Я назвался Степаном Бакунцем. Степаном - в честь Бандеры, а Бакунцов в селе было много.

В тот же вечер энкавэдисты арестовали Степана, повезли на допрос. Парень повторял, что не знает той семьи, но тюрьмы не избежал - "сдал" бывший однополчанин по кличке Куля.

В 1945 году получил приговор - 10 лет заключения за "антисоветскую пропаганду и агитацию". Наказание отбывал в тюрьмах Ровно и Киева, затем в лагерях Казахстана, с 1948 года на Колыме. Работал на строительстве Актюбинской тепловой станции и на золотых рудниках в поселке имени Белова Магаданской области.

Бывший стрелок УПА Степан Бакунец с женой Анной Корень. Она была связной. Познакомились на Колыме, где оба отбывали наказание. Поженились в 1952-м. Вместе воспитывали двух дочерей. Анна Корень умерла в 1993 году.

В заслании познакомился с будущей женой Анной, также политической заключенной, связной УПА. После отбывания срока, в 1952 году вернулись в Украину, поселились в родном селе жены Кураш. Воспитали двух дочерей Надежду и Галину. Сын Николай умер в детстве.

Степан Бакунец хотел вернуть себе настоящее имя, однако оставил эту идею. Говорил, что все односельчане знают его как Бакунца, и дети по отчеству Степановны. К тому же, Саша Шмалюк по всем документам проходит как мертвый.

В 2012 году боец УПА Степан Бакунец был допрошен прокуратурой Украины по запросу Генеральной Прокуратуры Польши в рамках уголовного дела на основании утверждений польского историка Гжегожа Мотыги. По его мнению, отдел Григория Перегиняка участвовал в нападении на польскую колонию Паросля в феврале 1943 года. Бакунец отбросил эти обвинения. "На допросе рассказал все как было. Мне нечего стыдиться, мирного населения я не трогал", - сказал Бакунец.