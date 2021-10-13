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среда, 13 октября 2021 09:52

Стада на горных дорогах и базар - показали фото Армении 1960-х
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Рынок в Ереване
Фото: Fortepan
Рынок в Ереване
Рынок в Ереване
Центр Еревана
Горная дорога

Gazeta.ua собрала фотографии Армении 1967 года.

Их сделали репортеры из Венгрии.

Страна тогда была частью СССР. На фотографии попали улицы Еревана, горные дороги и базар.

В советские времена в республике развивалась индустрия и инфраструктура. Особенностью Армянской ССР была тотальная моноэтничность. 98% населения составляли армяне.

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В Армении сформировался особый архитектурный стиль, основанный на почве давнего церковного строительства. В этом стиле застроили центральную часть Еревана.

Показали фотографии столицы Грузии Тбилиси, которые сделал фотограф Сигизмунд Кропивницкий 1958 года. В 1958-м в СССР отмечали 1500-летие Тбилиси. В редакции журнала "Советский Союз" решили сделать фоторепортаж из города.

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