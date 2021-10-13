Стада на горных дорогах и базар - показали фото Армении 1960-х

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фотографии Армении 1967 года.

Их сделали репортеры из Венгрии.

Страна тогда была частью СССР. На фотографии попали улицы Еревана, горные дороги и базар.

В советские времена в республике развивалась индустрия и инфраструктура. Особенностью Армянской ССР была тотальная моноэтничность. 98% населения составляли армяне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х

В Армении сформировался особый архитектурный стиль, основанный на почве давнего церковного строительства. В этом стиле застроили центральную часть Еревана.

Показали фотографии столицы Грузии Тбилиси, которые сделал фотограф Сигизмунд Кропивницкий 1958 года. В 1958-м в СССР отмечали 1500-летие Тбилиси. В редакции журнала "Советский Союз" решили сделать фоторепортаж из города.