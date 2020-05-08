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пятница, 08 мая 2020 15:36

США призвали Россию не фальсифицировать историю

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США призвали Россию не фальсифицировать историю
России напомнили, что война началась в 1939 году. Фото: УИНП

В США призвали Россию перестать фальсифицировать историю Второй мировой войны.

"Мы призываем Россию прекратить делать самовозвеличивающие заявления, основанные на умышленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами и выступаем против фальсификаций истории Россией", - заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем выступлении 7 мая, сообщает "Голос Америки".

Он напомнил, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда диктаторы Иосиф Сталин и Адольф Гитлер заключили пакт, которым поделили Восточную Европу.

"Вспоминая полную историю Второй мировой войны нельзя забывать, что для многих народов Центральной и Восточной Европы, на замену нацистском угнетению против их воли пришли коммунистические репрессии. Для них благословение свободой, которое в Западной Европе праздновали в 1945 году, не наступило до 1989, 1990, или позже", - подчеркнул дипломат.

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Гилмор также отметил роль ОБСЕ в сохранении мира в Европе на протяжении 75 лет.

"Здесь, в ОБСЕ, мы верны защиты этого трудно добытого мира от всех угроз народам региона ОБСЕ. Отмечая нашу общую историю, необходимо продолжать поддерживать мир и безопасность и защищать права человека, основные свободы и верховенство права, действительно важной миссией ОБСЕ", - указал он.

Сегодня отмечают День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии. В этот день в Европе чтят память павших в борьбе с нацизмом и мирных жителей, погибших в годы оккупации.

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