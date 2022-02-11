Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

 
Ексклюзивы
1/5
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 3231
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Просмотров: 999
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
1 Просмотров: 6489
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1503
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
1 Просмотров: 9477
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 5814
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1386
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 684
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 6066
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1530
Фото
Все фото
5
6
21
12
17
Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора
Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора
Как в старину выглядел украинский город, который могли отдать полякам - подборка фото
Как в старину выглядел украинский город, который могли отдать полякам - подборка фото
&quot;Содрогнулась земля дважды. Неприятно было&quot;: в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
Как жила Индия в 1940-е годы - подборка фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Видео
Все видео
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 252
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1692
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2925
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1305
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 297
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
воскресенье, 13 февраля 2022 08:20

Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

  Комментировать
Сравняли с землей: немецкий город разбомбили
В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 погибли 25 тыс. человек. Фото: http://www.istpravda

13 февраля 1945-го началась серия бомбардировок Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США немецкого города Дрезден. Бомбардировки длились три дня.

Судьбу Дрездена решили еще на Ялтинской конференции. До сих пор нет окончательных цифр по количеству жертв, источники называют цифры от 500 тыс. до 1 млн. Когда Вторая Мировая война завершалась, местные жители были уверены, что бомбежки не угрожают Дрездену, поскольку там не было военных заводов.

Операция началась вечером 13 февраля с налета британских тяжелых бомбардировщиков, двумя волнами сбросивших на город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб. В план бомбардировки Дрездена входило создание огненного смерча, когда единичные костры объединяются в один огромный, где воздух нагревается и поднимается вверх.

В ночь с 14 на 15 февраля атаку на город совершила американская авиация, сбросившая еще 771 т бомб, в основном на мосты, железные дороги и автодороги, отрезав возможность полумиллиону жителей спастись. Еще более 200 тыс. беженцев спаслись бегством из охваченного огнем Дрездена. Менее интенсивные авианалеты на город продолжались до 2 марта. Силы противовоздушной обороны Дрездена оказались не готовы к таким атакам и за все время сбили всего 20 самолетов врага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы смертники - создали новый вид войск

Налет на Дрезден оказался одним из самых ревностных за Вторую Мировую войну - была уничтожена половина жилых построек города, четверть промышленных, а в огне многодневных пожаров погибло не менее 25 тыс человек, большинство из которых стали жертвами многодневных пожаров.

К концу войны по площади полных разрушений Дрездена оказался в 4 раза более пострадавшим, чем Нагасаки, на которое в августе 1945-го была сброшена атомная бомба. После войны восстановить удалось несколько домов, церквей, Государственную оперу и исторический комплекс Цвингер. Остальное пришлось 40 лет отстраивать с нуля, взяв за основу довоенное планирование.

Американская авиация 9 марта 1945 года приступила к одной из крупнейших бомбардировок Токио - столице Японии. Погибли 84 тыс. человек. Значительная часть Токио была разрушена. Американские войска начали захватывать остров Иодзима.

ВВС США получили промежуточную авиабазу для налетов на японские города. Бомбардировки осуществляли стратегические бомбардировщики Боинг B-29 "Суперкрепость", признанные лучшими американскими бомбардировщиками Второй мировой войны.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сравняли с землей: немецкий город разбомбили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 33669
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 5 Просмотров: 17577
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 4 Просмотров: 11133
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 1 Просмотров: 9468
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 8028
История
В пустыне обнаружили потерянное поселение
В пустыне обнаружили потерянное поселение Просмотров: 513
Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора
Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора
5
 Просмотров: 603
Археологи нашли мозаику с танцующими женщинами
Археологи нашли мозаику с танцующими женщинами Просмотров: 180
Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку
Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку
 Просмотров: 648
Как в старину выглядел украинский город, который могли отдать полякам - подборка фото
Как в старину выглядел украинский город, который могли отдать полякам - подборка фото
6
 Просмотров: 3213
Больше всего комментируют
22
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
16
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
5
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Голосов: 68
Голосование Кто станет победителем нацотбора на Евровидение-2022?
  • Alina Pash
  • Barleben
  • Cloudless
  • Kalush Orchestra
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Roxolana
  • Wellboy
  • Мне все равно
Просмотреть