Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 погибли 25 тыс. человек. Фото: http://www.istpravda

13 февраля 1945-го началась серия бомбардировок Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США немецкого города Дрезден. Бомбардировки длились три дня.

Судьбу Дрездена решили еще на Ялтинской конференции. До сих пор нет окончательных цифр по количеству жертв, источники называют цифры от 500 тыс. до 1 млн. Когда Вторая Мировая война завершалась, местные жители были уверены, что бомбежки не угрожают Дрездену, поскольку там не было военных заводов.

Операция началась вечером 13 февраля с налета британских тяжелых бомбардировщиков, двумя волнами сбросивших на город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб. В план бомбардировки Дрездена входило создание огненного смерча, когда единичные костры объединяются в один огромный, где воздух нагревается и поднимается вверх.

В ночь с 14 на 15 февраля атаку на город совершила американская авиация, сбросившая еще 771 т бомб, в основном на мосты, железные дороги и автодороги, отрезав возможность полумиллиону жителей спастись. Еще более 200 тыс. беженцев спаслись бегством из охваченного огнем Дрездена. Менее интенсивные авианалеты на город продолжались до 2 марта. Силы противовоздушной обороны Дрездена оказались не готовы к таким атакам и за все время сбили всего 20 самолетов врага.

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Налет на Дрезден оказался одним из самых ревностных за Вторую Мировую войну - была уничтожена половина жилых построек города, четверть промышленных, а в огне многодневных пожаров погибло не менее 25 тыс человек, большинство из которых стали жертвами многодневных пожаров.

К концу войны по площади полных разрушений Дрездена оказался в 4 раза более пострадавшим, чем Нагасаки, на которое в августе 1945-го была сброшена атомная бомба. После войны восстановить удалось несколько домов, церквей, Государственную оперу и исторический комплекс Цвингер. Остальное пришлось 40 лет отстраивать с нуля, взяв за основу довоенное планирование.

Американская авиация 9 марта 1945 года приступила к одной из крупнейших бомбардировок Токио - столице Японии. Погибли 84 тыс. человек. Значительная часть Токио была разрушена. Американские войска начали захватывать остров Иодзима. ВВС США получили промежуточную авиабазу для налетов на японские города. Бомбардировки осуществляли стратегические бомбардировщики Боинг B-29 "Суперкрепость", признанные лучшими американскими бомбардировщиками Второй мировой войны.