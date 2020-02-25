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вторник, 25 февраля 2020 18:30

Спрятали за тридевять земель - выкопали уникальный клад римских украшений

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Археологи раскопали большое количество золотых римских украшений в поселке Пангкунг Парук на острове Бали, Индонезия. Это одна из крупнейших коллекций когда-либо найденных на территории Южно-Восточной Азии.

Раскопки организовали после обращения к Балийскому институту археологии местного фермера, который нашел на своем участке каменный сакрофаг овальной формы в 2009 году. Именно тогда взялись за поиски, продолжавшиеся в несколько этапов, сообщает The Ancient Origins.

Всего за эти годы археологи обнаружили 4 саркофага с ритуальными предметами внутри. Среди них: бусины из ракушек и цветного стекла, бронзовый барабан, 43 римские позолоченные бусины и украшения из сусального золота, 2 пары подвесок из чистого золота и 2 китайские бронзовые зеркала. Большинство предметов, кроме зеркал, происходят из римского Египта.

Ученые считают, что это доказывает факт существования древнего торгового пути, который связывал Рим со странами Азии.

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Автор: ancient-origins.net
  Обнаружили наибольший клад древнеримских украшений в Юго-Восточной Азии
Обнаружили наибольший клад древнеримских украшений в Юго-Восточной Азии

Автор: ancient-origins.net
  Обнаружили наибольший клад древнеримских украшений в Юго-Восточной Азии
Обнаружили наибольший клад древнеримских украшений в Юго-Восточной Азии

Археологи обнаружили серию захоронений раннеминойской эпохи на Крите. Среди них неповрежденная каменная гробница женщины III тыс. до н.э. В захоронении нашли медное зеркало с ручкой из слоновой кости, медные шпильки и уникальное золотое ожерелье из 15 оливковых бусин.

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