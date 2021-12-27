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вторник, 28 декабря 2021 08:20

Создали национальный парк из 23 озер

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Создали национальный парк из 23 озер
Кроме Свитязя, в Шацкий природный парк принадлежат еще 22 озера. Фото http://ecology.donoda.gov

Шацкий национальный природный парк был создан на территории Шацких озер на Волыни 28 декабря 1983-го. Всего в современных пределах парка есть 23 озера.

Шацкие озера – одна из самых больших групп озер в Европе. Озеро Свитязь – самое большое озеро Украины. Его глубина 58 м, ширина 27,5 кв. Свитязь отличается прозрачной водой, богатым разнообразием рыбы, водоплавающими птицами. Пользуется большой популярностью у туристов. Кроме Свитязя, в Шацкий природный парк принадлежат еще 22 озера, в том числе Пулемецкое, Песочное, Крымное и Луки.

Согласно постановлению Совета Министров УССР создали Шацкий национальный природный парк. Основная задача создания парка заключалась в сохранении и воспроизведении уникальной природы на территории северо-западной Волыни.

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Первые исследования этого природного комплекса еще в 1899-м. Проведением этнографической экспедиции занимался географ Павел Тутковский. Среди ученых нет единого мнения о происхождении Шацких озер. Одни считают, что после отступления Днепровского ледника более 100 тыс. лет назад на Полесье образовался огромный водоем. Ледник с севера подпирал его, не дав воде стекать вниз. Озера считаются реликтами, то есть остатками этого гигантского водоема,

В 1961 году на одном из островов озера Свитязь построили базу для отдыха космонавтов. Местные говорят, что на этой базе присутствовали известные космонавты Юрий Гагарин, Павел Попович и Юрий Артюхин. Сейчас объект находится в заброшенном состоянии.

Верховная Рада Украины 29 ноября 1994 ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия. Соглашение было подписано на конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро вместе со 140 странами. Занимая менее 6% площади Европы, Украина владеет не менее 35% ее биоразнообразия. Содействие сохранению биоразнообразия является одним из старейших направлений деятельности Национального экологического центра Украины.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
декабря

Создали национальный парк из 23 озер

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