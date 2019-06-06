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пятница, 14 июня 2019 09:05

Шотландец основал поселение в Крыму

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Шотландец основал поселение в Крыму
Михайловский и Никольский соборы в Севастополе. Литография 1856 года. Фото: votezde.org

На берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи основал первую в Крыму военно-морскую базу названную Севастополем 14 июня 1783-го.

Он прибыл на полуостров на фрегате "Осторожный" под командованием капитана Ивана Берсенева. Должен был выбрать гавань у юго-западного побережья, на котором собирались построить стратегически необходимый военный порт.

Осмотрев бухту у поселка Ахтиар, расположенную неподалеку от руин древнего города Херсонеса Таврического, Берсенев рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

В донесении морском министру писал: "При самом входе в Ахтиарськую гавань смотрел я хорошее ее место. Во всей Европе нет подобной гавани - положением, величиной, глубиной. Можно в ней иметь флот до 100 военных судов".

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Первоначально поселение называлось Ахтиар, но 21 февраля 1784-го Екатерина II своим указом приказала устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества.

Название города состоит из двух греческих слов Севастос - "священный" и полис - "город".

В 1830-м в Севастополе произошло крупное восстание, спровоцированное карантинными мерами во время русско-турецкой войны 1828-1829-х, один из первых холерных бунтов 1830-1831 годов.

Операцию "Оверлорд" начали 6 июня 1944-го. Она открыла Западный фронт в Европе во Второй мировой войне. Стала крупнейшей десантной операцией в истории.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
июня

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