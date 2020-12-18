Состоялась битва, которую назвали "мясорубкой''

Битва при Вердене состоялась на холмистой местности в Северо-Восточной Франции.Фото: galinfo.com.ua

19 декабря 1916-го завершилась самая длинная в истории человечества Верденская битва. Онадлилась 303 дня.

Немецкое командование 21 февраля 1916-го начало мощное наступление на французские позиции в районе города Верден. Пытались пробить оборону французов. Верден открывал путь на Париж.

Немцы днем ​​обстреливали французские форты из артиллерии, ночью их войска занимали укрепления. Так им удалось продвинуться вглубь на несколько километров. В Верден постоянно перебрасывали войска и оружие.

Вторая наступательная битва под Верденом началась 15 декабря и завершилась за 2 дня потерей немцами стратегически важных оборонительных позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 лет назад состоялась битва на Сомме

Действия российских войск на Восточном фронте заставили немцев перейти в отступление. Французская армия навчала наступать и отвоевала позиции. Никаких тактических и стратегических результатов битва не принесла. Обе стороны потеряли до 430 тыс. человек.

У Вердена военные впервые начали использовать легкие пулеметы, ружейные гранатометы, огнеметы и химические снаряды. Битва получила название "Верденской мясорубки".

1 июля 1916 во время Первой мировой войны началось наступление англо-французских войск на немецкие позиции вблизи реки Сомма. Битва на Сомме отвлекла на себя часть немецких сил, участвовавших в боях под Верденом.