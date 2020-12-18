Состоялась битва, которую назвали "мясорубкой''

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 234
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 1350
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1215
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1611
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 558
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
8
11
3
3
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Открыли художественную академию
Открыли художественную академию
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
Что нашли археологи в центре Одессы
Что нашли археологи в центре Одессы
Во львовском доме нашли старинные росписи
Во львовском доме нашли старинные росписи
Видео
Все видео
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 693
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1413
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 783
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 270
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4932
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 468
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 08:21

Состоялась битва, которую назвали "мясорубкой''

  Комментировать
Состоялась битва, которую назвали &quot;мясорубкой&#039;&#039;
Битва при Вердене состоялась на холмистой местности в Северо-Восточной Франции.Фото: galinfo.com.ua

19 декабря 1916-го завершилась самая длинная в истории человечества Верденская битва. Онадлилась 303 дня.

Немецкое командование 21 февраля 1916-го начало мощное наступление на французские позиции в районе города Верден. Пытались пробить оборону французов. Верден открывал путь на Париж.

Немцы днем ​​обстреливали французские форты из артиллерии, ночью их войска занимали укрепления. Так им удалось продвинуться вглубь на несколько километров. В Верден постоянно перебрасывали войска и оружие.

Вторая наступательная битва под Верденом началась 15 декабря и завершилась за 2 дня потерей немцами стратегически важных оборонительных позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 лет назад состоялась битва на Сомме

Действия российских войск на Восточном фронте заставили немцев перейти в отступление. Французская армия навчала наступать и отвоевала позиции. Никаких тактических и стратегических результатов битва не принесла. Обе стороны потеряли до 430 тыс. человек.

У Вердена военные впервые начали использовать легкие пулеметы, ружейные гранатометы, огнеметы и химические снаряды. Битва получила название "Верденской мясорубки".

1 июля 1916 во время Первой мировой войны началось наступление англо-французских войск на немецкие позиции вблизи реки Сомма. Битва на Сомме отвлекла на себя часть немецких сил, участвовавших в боях под Верденом.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состоялась битва, которую назвали "мясорубкой''». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Состоялась битва, которую назвали "мясорубкой''

Самое читаемое
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 20737
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 1 Просмотров: 14886
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13473
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9603
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 Просмотров: 7372
История
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
4
 Просмотров: 7381
Откроют восстановленный мавзолей
Откроют восстановленный мавзолей Просмотров: 216
Гроб из свинца и каменное сердце - раскрыли необычное захоронение аристократа
Гроб из свинца и каменное сердце - раскрыли необычное захоронение аристократа Просмотров: 612
Не тот Вифлеем. Археологи доказывают, что Иисус Христос родился в другом месте
Не тот Вифлеем. Археологи доказывают, что Иисус Христос родился в другом месте Просмотров: 495
Партийный съезд выразил недоверие власти
Партийный съезд выразил недоверие власти
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
Голосов: 322
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть