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четверг, 14 мая 2020 03:13

Сняли мемориальные доски жертвам Катыни

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Сняли мемориальные доски жертвам Катыни
В России сняли мемориальные доски. Фото: "Историческая правда"

В российском городе Тверь демонтировали доски в память о расстрелянных польских офицеров в Катыни.

Это произошло еще 7 мая. Доски памяти висели на здании Медакадемии, где размещалось отделение НКВД, сообщает "Історична правда".

С фасада сняли русскую и польскую таблички в соответствии с решением прокуратуры Центрального района города.

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Протесты против демонтажа выразили МИД Польши и польский институт национальной памяти.

"Федерация катынских семей" обратилась к польским властям и дипломатии с открытым письмом.

Первый транспорт с польскими военнопленными отправился на расстрел с Козельского лагеря в Катынский лес под Смоленском 3 апреля 1940-го. НКВД начало массовые расстрелы поляков.

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