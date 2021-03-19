Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году

Фильм "Антон и красная химера" вышел в прокат. Фото: Госкино

Вышел в прокат исторический фильм "Антон и красная химера" режиссера Зазы Урушадзе.

"18 марта в прокат выходит созданный при поддержке Госкино исторический экшн "Антон и красная химера" от режиссера-номинанта на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Зазы Урушадзе", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

Сценарий создали по мотивам книги канадского писателя Дейла Эйслера, повествующий реальную историю его семьи.

"Фильм нарушает общечеловеческие темы, которые понятны каждому. Эта лента - о ценности детской дружбы, о классовом неравенстве и ненависти, которые стали причиной революции, и об эмиграции как попытке воплотить мечту о лучшей жизни", - рассказал Эйслер.

События фильма происходят в 1918 году в немецком поселении в Одесской области. Туда после погрома случайно попадает еврейская семья из отца и сына Яши. У Яши завязывается дружба с немецким мальчиком Антоном. Вместе они становятся свидетелями великих исторических событий.

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Съемки проходили в Одессе, Одесской области и Грузии. Саундтрек к картине создали композиторы Мирослав Скорик и Патрик Каннелл.

От Украины над фильмом работала компания "Инсайт Медиа" при поддержке Госкино.

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