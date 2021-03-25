Смертник взорвал себя в парке

Жертвами теракта 2016-го стали в основном женщины и дети. Фото: https: //www.dw.com

В Пакистане смертник взорвался в толпе на выходе из парка в городе Лахор 27 марта 2016-го. 75 человек погибли и более 340 получили ранения.

В городе Лахор у парковочной зоны парка Гульшан-э-Икбал прогремел взрыв. Неподалеку были детские карусели. Смертник целенаправленно отправился в детской площадки, когда люди гуляли вечером в парке. Жертвами теракта стали в основном женщины и дети. Атака была нацелена на христиан, которые праздновали Пасху в этот день.

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Взрыв был слышен за многие километры. Ночью армия проводила военную операцию с целью захвата террористов. Власти Пакистана задержала более 5 тыс человек после теракта. Большинство отпустили. Ответственность за нападение взяла на себя группа "Джаамат-уль-Ахрар", которое является частью пакистанского "Талибана".

"Мишенью были христиане. Мы хотим отправить это послание премьер-министру Наваз Шариф, что мы присутствуем в Лахоре", - говорится в заявлении группы.

Власть осудила террористический акт и объявила трехдневный траур.

В урне возле общественного туалета во время проведения пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене 26 сентября 1980-го сдетонировал взрывное устройство. Это один из крупнейших террористических актов, совершенных в Германии после окончания Второй мировой войны.