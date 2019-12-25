Шевченко написал "Завещание" во время болезни

В ночь на Рождество Тарас Шевченко написал "Завещание". Фото: jnsm.com.ua

В ночь на 25 декабря 1845 Тарас Шевченко написал "Заповіт".

Поэт находился в селе Вьюнище у Переяслава на Киевщине. Участвовал в археологической экспедиции. Шел дождь и у Шевченко началось двустороннее воспаление легких.

Он поселился в чужом доме. Болезнь прогрессировала и Шевченко казалось, что он не выживет. В ночь на Рождество 31-летний поэт написал "Заповіт". Он выздоровел и прожил еще 16 лет.

"Заповіт" стал очень популярны. Впервые его напечатали в издании "Новыя стихотворѣнія Пушкина и Шевченки" в Лейпциге в 1859 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шевченко был еще тем модником" - что в соцсетях пишут о Кобзаре

Композитор Николай Лысенко в 1868 году написал к "Заповіту" музыку.

Село Вьюнище оказалось затопленным после сооружения Каневского водохранилища в 1974 году.

Во Львове к 205-й годовщине Тараса Шевченко установили рекорд Украины. 407 бандуристов одновременно исполнили произведения Кобзаря - "Заповіт" и "Реве та стоне Дніпр широкий" из баллады "Причинна".