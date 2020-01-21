Сегодня День Соборности Украины. О чем этот праздник

Сегодня украинцы проведут живую цепь единения Фото: 112.ua

Сегодня в Украине отмечают День Соборности.

Сто один год назад - 22 января 1919-го - деятели Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики на Софийской площади Киева провозгласили Акт Воссоединения. Он знаменовал политическое объединение двух оторванных веками друг от друга украинских земель и украинцев.

"Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика. Отныне народ украинский, освобожденный мощным порывом своих собственных сил, имеет возможность объединенными дружескими усилиями всех своих сыновей строить нераздельное, самостоятельное государство Украину на благо и счастье всего ее трудового люда", - зачитывали политики универсал украинцам.

К сожалению, достичь изначальной цели тогда так и не удалось. Этому помешали как иностранные оккупанты так и собственные ошибки.

Несмотря на поражение Украинской революции 1917-21 годов, украинцы всегда помнили об этом дне и его значении. Впервые День соборности отпраздновали в карпатском Хусте в 1939-м. Однако официально праздновать начали только в 1999-м после указа тогдашнего президента Леонида Кучмы.

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Наиболее значимым акцией праздника является "Живая цепь", которую впервые провели в 1990-м. Украинцы взялись за руки и выстроились цепью от Киева до Львова, символизируя единение.

Акцию устраивают ежегодно. В Киеве она проходит на мосту Патона - таким образом украинцы соединяют два берега Днепра - левый и правый.

Объединение украинских земель становится возможным после распада Австро-Венгрии в октябре 1918-го. Украинцы во Львове провозглашают создание собственного государства. Уже тогда часть галицких политиков прямо требует объединения с УНР. Но в то время ходят слухи о готовности Гетьмана Скоропадского вступить в федерацию с Россией и это сдерживает галичан. Предварительный договор об объединении подписывают 1 декабря в Фастове - когда власть в Киеве готовится перенять Директория УНР. Договариваются об автономном статусе ЗУНР - как Западной области УНР. Спешно готовятся к провозглашения Акта Соединения. С Севера и Востока наступают большевики и Директория чувствует себя неуверенно. На западноукраинских землях ситуация тоже сложная. Воюют за Галичину с поляками.