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"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

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29 сентября 1941 году – в урочище Бабий Яр немецкие нацисты и украинские колабораціонисти начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. Трагедия стала всемирным символом Холокоста.

26 сентября оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению". Определили место уничтожения евреев в Бабий Яр. Его территории хватит для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 километров при глубине до 50 метров.

Учли наличие железнодорожной станции Киев-Лукьяновка овраге неподалеку – на углу современных улиц Дегтяревской и Якира. Итак, можно делать вид, будто евреев будут собирать для перевозки в безопасные места.

На том совещании назначили в расстрельную команду, очертили район, который окружит полиция, и определили количество киевлян для сортировки вещей, денег, драгоценностей, изъятых у жертв перед смертью.

Тогда, накануне в Киеве появились объявления. Там было указано, что жителям города-евреям явиться утром 29 сентября на перекрестке улиц Мельникова и Дегтяревской. "Кто не явится - будет расстрелян", утверждалось в объявлении. Однако когда киевские евреи прибывали на место, их раздевали, жестоко били и гнали к месту расстрела.

За первые два дня в Бабьем Яру погибло более 30 тысяч человек. По оценкам историков, за два года там было убито более 150 тысяч человек - евреев, цыган, украинских националистов, коммунистов и других.

  Бабий Яр считают первым местом массовых расстрелов евреев
Бабий Яр считают первым местом массовых расстрелов евреев

Других, кого не успели уничтожить, запихнули на ночь к гаражам танкоремонтного хозяйства по улице Лагерной. На следующий день их убили в Бабьем Яру.

Немало евреев не пошли к Бабьему Яру, скрываясь у знакомых. В начале октября оккупанты устроили массовый обход квартир. Выявленных евреев свозили к гаражам. Затем грузовиками доставляли в Бабий Яр и убивали.

Местом, куда вели людей на расстрел, тогда было небольшое поле, посреди которого вода вымыла яр

"Взрослые туда идти боялись, а дети бегали. Наша мама до войны работала в столовой для командования, помощником повара. Мы туда часто ходили, нам давали еду. Когда началась война - там были летние военные лагеря трех дивизий. В этой столовой был чердак. И мы с детьми туда залезли - нас было пятеро. А окошко на чердаке делилось на четыре фрагмента - и мы ссорились между собой, чтобы посмотреть. В то время шли расстрелы...", - говорит очевидец событий Иоанна Евгеньева.

Женщина вспоминает, что местом, куда вели людей на расстрел, тогда было небольшое поле, посреди которого вода вымыла яр - примерно 70 метров длиной и до 5-ти метров глубиной. В то время на поле еще росли шелковицы, по которым впоследствии лежали двухметровые горы одежды.

"И вот в этом овраге их останавливали - там сделали такую ступени ниже - и косили из оружия. И мы за этим всем наблюдали - это было ужасно. Что нас поразило - людей раздевали чуть ли не наголо", - продолжала очевидица трагедии.

  Объявление, 2 тысячи которых развесили по Киеву утром 28 сентября 1941 года
Объявление, 2 тысячи которых развесили по Киеву утром 28 сентября 1941 года

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до освобождения города от оккупантов. Общее число жертв разнится. В 1946 году на Нюрнбергском процессе специальная государственная комиссия для расследования нацистских преступлений во время оккупации Киева дала оценку - примерно 100 тысяч погибших.

Те события сначала замалчивали и скрывали, впоследствии о них было сказано много. Но вряд ли кто расскажет о них больше, чем люди, которым довелось видеть все своими глазами.

Советская власть пыталась замолчать трагедию в Бабьем Яру, и только после многолюдного стихийного митинга по случаю 25 годовщины трагедии 29 сентября 1966 года с участием известных диссидентов Ивана Дзюбы и Виктора Некрасова, о ней начали говорить на государственном уровне. Позже был установлен первый памятник жертвам.

В Бабьем Яру и вблизи него установлено 25 памятников.

  Красные линии - это место, где был Бабий Яр в начале 40-х 20 века.
Красные линии - это место, где был Бабий Яр в начале 40-х 20 века.

1 марта 2007 года на территории Бабьего Яра Кабинетом Министров Украины был создан Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

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Массовые взрывы на Крещатике всколыхнули оккупированный нацистами Киев 24 сентября 1941-го. В течение 4-х дней советские саперы уничтожили 16 уникальных столичных сооружений. Советское командование приказало взорвать электростанции, водопровод, мосты и административные здания. При этом вредили не столько немцам, сколько киевлянам.

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Дата
29
сентября

"Сделали такую ступеньку ниже - и косили из оружия" - сегодня День памяти жертв Бабыного Яру

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