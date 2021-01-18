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понедельник, 18 января 2021 12:01

Саркофаги, папирусы и лодочки - в Египте раскопали храм царицы
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В египетском некрополе Саккара археологи нашли древний погребальный храм и 52 могильные шахты с саркофагами. Последние находки датировали периодом Нового царства - XVI - XI вв. до н. э.

Археолог Захи Хавасс рассказал, что храм принадлежал царице Наерт - жене первого фараона 6-й династии Древнего царства Тети. Его пирамида находится неподалеку, а в период Нового царства ему поклонялись, сообщает The Guardian.

У храма также нашли склад, где хранили камни для строительства и вещи для проведения магических ритуалов.

Хавасс добавил, что внутри погребальных шахт и валов, глубина которых достигала 12 м, было более 50 деревянных саркофагов с иероглифами и изображениями богов. Также там нашли погребальные маски, статуэтки, доски для настольных игр, деревянные лодочки и фрагменты 4-метрового папируса, содержащего главу 17 Книги мертвых.

Археологи надеются, что последние открытия смогут пролить свет на историю Саккары тех времен и привлечь туристов.

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В Саккаре нашли погребальный храм царицы Наерт и полсотни саркофагов
Фото: facebook.com/Dr-Zahi-Hawass
В Саккаре нашли погребальный храм царицы Наерт и полсотни саркофагов
В Саккаре нашли погребальный храм царицы Наерт и полсотни саркофагов
В Саккаре нашли погребальный храм царицы Наерт и полсотни саркофагов
В Саккаре нашли погребальный храм царицы Наерт и полсотни саркофагов

В конце 2020 года в Египте в некрополе Саккара близ Каира, обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились. Выглядели, как будто их сделали совсем недавно.

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