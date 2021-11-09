С трембитами и братками – как выглядели гуцулы в старину

Gazeta.ua собрала фото гуцулов начала XX в.
Эта этнографическая группа проживает в Карпатах.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, откуда происходит название "гуцулы".
Мужчины-гуцулы традиционно носят вышитую спереди белую рубашку, брюки из черного или красного сукна или шерстяные брюки гачи. Подпоясывались широким ремнем – чересом. Поверх рубашки надевают кептар – кожух без рукавов.
Вся одежда была богато украшена.
Обувают кожаные постолы и шерстяные чулки капчуры. Постоянно носили кожаные сумки через плечо.
На голове носили черную крысаню с украшениями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крепость и костел - показали старые фото украинского города
Молодые гуцулы всегда имели при себе топорик-бартку. Пожилые мужчины ходили с палкой – клебукой.
Gazeta.ua собрала фото Городка Львовской области. В межвоенные сутки украинские националисты провели в Городке громкую акцию. 30 ноября 1932 года они напали на польскую почту. Но польские охранники смогли отразиться. Четверо украинцев погибли.
Комментарии