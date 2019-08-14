Россияне проводят незаконные раскопки в Сандармохе

В урочище ищут красноармейцев. Ранее доказывали, что их там нет. Фото: DW

Санкт-Петербургское общество "Мемориал" направило в Генеральную прокурату РФ открытое письмо с просьбой дать оценку раскопкам Российского военно-исторического общества в урочище Сандармох и проверить их законность.

Российское военно-историческое общество 12 августа возобновило раскопки на мемориальном кладбище на урочище Сандармох в Республике Карелия, сообщает DW.

В Союзе поисковых отрядов Карелии рассказали, что экспедиция пытается найти похороненных красноармейцев. Они были узниками финских концлагерей или погибли в боях против финнов в Карелии в 1941-1944 годах. Поиск захоронений жертв массовых репрессий в Сандармохе не в приоритете.

"Репрессии нас не касаются, мы, если на массовое захоронение наткнемся, сразу остановимся", - заявил председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев.

По данным "Мемориала", Осиев ранее доказывал невозможность захоронения военнопленных в Сандармохе. Согласно книге Ивана Чухина "Карелия-37", весь август и сентябрь 1937 расстрелы НКВД в районе Сандармоха проводились малыми партиями, по 5-15 человек.

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Сотрудники "Мемориала" указывают на то, что целью раскопок является подтверждение гипотезы о том, что в Сандармохе лежат останки советских военнопленных, расстрелянных во время финской оккупации Карелии, а не жертв сталинских репрессий. Новые раскопки они называют актом вандализма и осквернения могил, который наказывается законами Российской Федерации.

В Российском военно-историческом обществе сообщили, что поисковая экспедиция проходит по согласованию с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Завершиться она должна будет 21 августа 2019.

Пресс-служба общества сообщила, что экспедиция нашла останки двух человек. По словам руководителя Сергея Баринова, там обнаружили две гильзы иностранного производства. От пистолета "Маузер" или "Браунинг".

В "Мемориале" указывают, что в Сандормохе на данный момент нет ни заявленных в пресс-релизе археологов, ни финских историков.

Память расстрелянных в урочище Сандармох - теперь Республика Карелия, чествуют 5 августа. Там в течение 1937-1938-х уничтожили более 6 тыс. украинских крестьян, политиков, ученых, художников и священников.