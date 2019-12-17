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вторник, 17 декабря 2019 11:51

Россия выдвинула Украине ультиматум

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Россия выдвинула Украине ультиматум
УЦР получила телеграмму из Петрограда. Фото: istpravda.com.ua

17 декабря 1917 Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров. Правительство Советской России признало УНР.

Большевики признали право Украины отделиться немедленно, без ограничений и безусловно.

В то же время они выдвинули к Центральной Раде требование пропустить большевистские войска на Южный фронт для борьбы с белогвардейским генералом Алексеем Калединым и не пропускать белогвардейские войска, движущиеся на Дон и Урал.

В случае невыполнения ультиматума большевики угрожали объявить войну УНР.

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Телеграмма была пропагандистской акцией. Большевики пытались переложить вину за развязывание вооруженного конфликта на украинскую власть. На следующий день правительство УНР ответил на ультиматум. Отвергло вмешательство комиссаров в ее внутренние дела. Всеукраинский съезд советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов в Киеве расценил ультиматум как покушение на УНР и выразил полную поддержку УЦР и ее политике.

С середины декабря 1917 отряды из России начали необъявленную войну против УНР.

6 декабря 1919-го воины Украинской Народной Республики под командованием генерала Михаила Емельяновича-Павленко отправились в Первый зимний поход. Это был масштабный и успешный партизанский рейд по тылам белогвардейской добровольческой и большевистской красной армии с целью сохранения основы украинского войска.

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Дата
17
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