Родом из прошлого: тренды XIX в. возвращаются в моду

Эстетика XIX века кажется по-особому магической и романтичной. Праздничные платья, балы и тайные свидания влюбленных... Иногда хочется окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать себя изысканной дамой в элегантном платье с корсетом. И благодаря сегодняшним трендам это возможно!

Цветочный принт

Автор: Kha Ruxury. Pexels Самый женственный принт пришел к нам из далекого прошлого и остался в модном мире навсегда

Креативные футуристичные рисунки были на пике популярности в прошлом. Во времена, когда мир еще не знал новомодное слово "принт", цветочные изображения заполонили большинство нарядов девушек. Невероятно, но с тех пор цветочный принт не теряет актуальность и до сих пор выглядит романтично и стильно.

Корсеты

Автор: Jill Burrow. Pexels Сексуальный тренд, который каждый внедряет в гардероб по-своему

Вспомнили тренд 2021 года? На голое тело или поверх объемных рубашек, как внутренний слой или в качестве главного акцента на платье - тренд из прошлого до сих пор остается в модном мире и вряд ли когда-нибудь станет неактуальным. К тому же, это идеальный способ добавить нотку соблазна и акцентировать внимание на талии, определив правильные силуэты.

Кружево

Автор: Ryanniel Masucol. Pexels Нежный декор, который так напоминает эстетику балов и тайных свиданий

Последние коллекции переполнены кружевными вставками в любых позициях. Женственной декор, навеянной стилем XIX века, является прекрасным примером, как даже в современных силуэтах с ноткой маскулинности можно добавить женственности и легкости. К тому же, микс противоположных по настроению элементов является признаком абсолютного чувства моды.

Объемные рукава

Автор: cottonbro. Pexels Акцентные рукава являются не только идеальной изюминкой образа, но и напоминание о моде прошлого

Акцентные рукава являются еще одной данью моде того времени. Помпезный декор, который выглядит нетривиально и однозначно добавляет ту самую особенность, уместно выглядит на блузах и платьях актуального фасона. Экспериментируйте с трендами из прошлого и смело внедряйте их в современные образы.

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Жемчуг

Автор: cottonbro. Pexels Нежный аксессуар прямиком из прошлого

Аксессуар, который является отсылкой в период баллов и страстных дуэлей. Украшения из жемчуга являются тем нежным дополнением к образу с акцентным подтекстом, который дополняет как строгие минималистичные наряды, так и более игривые и кокетливые. Серьги, браслеты или цепочки на шею - в любой интерпретации эстетичные украшения повысят градус женственности и станут необходимой изюминкой образа.

Еще 100 лет назад женский купальник был полностью закрытым и совершенно не приспособленным для плавания. А сейчас красавицы поражают крохотными бикини. Когда на летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме появились соревнования по женскому плаванию, начали входить в моду первые купальные костюмы. В начале ХХ в. женский купальник выглядел как блузка, сшитая воедино с длинными панталонами. Поверх этого часто надевали короткую юбочку. Конечно, об открытых руках и декольте речь не шла.