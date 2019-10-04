Участники Ордена Храма Солнца собирались у алтаря в тайной комнате. Фото: www.idnes.cz

В двух швейцарских деревнях 5 октября 1994 года полиция нашла мертвыми 48 членов тайной религиозной секты "Орден Храма Солнца". Они совершили ритуальное самоубийство, потому что считали, что пришло время апокалипсиса.

Орден Храма Солнца создали в 1984 году в Женеве врач-гомеопат 46-летний Люк Журе и предприниматель 70-летний Джозеф Ди Мамбро. Оба занимались астрологией, оккультными науками. Придумали религию - смесь христианства, буддизма, йоги. Учили, что после тяжелых испытаний и катаклизмов на планете уцелеют только избранные - последователи их религии. Их души переселятся на звезду Сириус. Для "перехода на другое измерение" надо совершить самоубийство - сжечь себя.

В "Орден" принимали людей влиятельных и богатых. Заставляли разрывать связи с близкими и родными. Имущество и деньги они завещали Ордену. Сектанты голодали, занимались изнурительными упражнениями и читали молитвы. Женщинам из секты запрещали спать с мужчинами без разрешения, беременеть и отказывать в интиму лидерам ордена.

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5 октября участников секты в домах в селе Грангес-сюр-Сальван и ферме в Шери собрали для молитвы у алтаря. Затем все погибли и вспыхнул пожар. Пожарные и полиция поехали туда. Всего найдены 23 обгоревших трупа, среди них - трое детей. В доме возле села Грангес-сюр-Сальван, в 100 км от Шейру пожарные нашли 25 тел, пятеро из умерших - дети. Еще два сектанты в небольшом канадском городке возле Монреаля так же покончили жизнь самогубстом и сожгли себя в этот день.

18 месяцев длилось следствие и идентификация тел. Швейцарские следователи выяснили, что 37 человек из полусотни адептов Ордена Храма Солнца были убиты, остальные 13 покончили жизнь самоубийством. Родители отказывались умерщвлять маленьких детей. Поэтому их застрелили лидеры секты. Тела облили бензином, затем Ди Мамбро, Люк Журе и несколько их последователей приняли яд и подожгли дом. Секту запретили, с торгов продали имущество членов ордена. Средства передали родственникам погибших.

Самое масовое в истории самоубийство произошло 19 ноября 1978 года. 918 членов американской секты "Храм народов" приняли яд в поселке Джонстаун в Гайане.