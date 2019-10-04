Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

 
Ексклюзивы
1/5
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1044
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 2556
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1341
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 12097
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5679
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7380
Фото
Все фото
8
5
16
16
20
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Показали первых женщин-фотографов
Показали первых женщин-фотографов
Видео
Все видео
Студенты установили на Майдане палатки
Студенты установили на Майдане палатки
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Фестиваль завершили запрещенной песней
Фестиваль завершили запрещенной песней
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5679
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1008
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 747
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 207
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
суббота, 05 октября 2019 08:20

Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

  Комментировать
Родители отказывались умерщвлять маленьких детей
Участники Ордена Храма Солнца собирались у алтаря в тайной комнате. Фото: www.idnes.cz

В двух швейцарских деревнях 5 октября 1994 года полиция нашла мертвыми 48 членов тайной религиозной секты "Орден Храма Солнца". Они совершили ритуальное самоубийство, потому что считали, что пришло время апокалипсиса.

Орден Храма Солнца создали в 1984 году в Женеве врач-гомеопат 46-летний Люк Журе и предприниматель 70-летний Джозеф Ди Мамбро. Оба занимались астрологией, оккультными науками. Придумали религию - смесь христианства, буддизма, йоги. Учили, что после тяжелых испытаний и катаклизмов на планете уцелеют только избранные - последователи их религии. Их души переселятся на звезду Сириус. Для "перехода на другое измерение" надо совершить самоубийство - сжечь себя.

В "Орден" принимали людей влиятельных и богатых. Заставляли разрывать связи с близкими и родными. Имущество и деньги они завещали Ордену. Сектанты голодали, занимались изнурительными упражнениями и читали молитвы. Женщинам из секты запрещали спать с мужчинами без разрешения, беременеть и отказывать в интиму лидерам ордена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сектанты отравили две сотни детей в поселении

5 октября участников секты в домах в селе Грангес-сюр-Сальван и ферме в Шери собрали для молитвы у алтаря. Затем все погибли и вспыхнул пожар. Пожарные и полиция поехали туда. Всего найдены 23 обгоревших трупа, среди них - трое детей. В доме возле села Грангес-сюр-Сальван, в 100 км от Шейру пожарные нашли 25 тел, пятеро из умерших - дети. Еще два сектанты в небольшом канадском городке возле Монреаля так же покончили жизнь самогубстом и сожгли себя в этот день.

18 месяцев длилось следствие и идентификация тел. Швейцарские следователи выяснили, что 37 человек из полусотни адептов Ордена Храма Солнца были убиты, остальные 13 покончили жизнь самоубийством. Родители отказывались умерщвлять маленьких детей. Поэтому их застрелили лидеры секты. Тела облили бензином, затем Ди Мамбро, Люк Журе и несколько их последователей приняли яд и подожгли дом. Секту запретили, с торгов продали имущество членов ордена. Средства передали родственникам погибших.

Самое масовое в истории самоубийство произошло 19 ноября 1978 года. 918 членов американской секты "Храм народов" приняли яд в поселке Джонстаун в Гайане.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители отказывались умерщвлять маленьких детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 48098
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 37053
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 27631
&quot;Остатки тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Остатки тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 24058
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
 Просмотров: 13887
История
Начали искать замену Вятровичу
Начали искать замену Вятровичу Просмотров: 531
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
8
 1 Просмотров: 513
Раскопали дворец древнейшей европейской цивилизации
Раскопали дворец древнейшей европейской цивилизации Просмотров: 1152
Рабочие метро наткнулись на скелет матери с младенцем
Рабочие метро наткнулись на скелет матери с младенцем Просмотров: 7137
Раскрыли происхождение болезни, уничтожившей пол Европы
Раскрыли происхождение болезни, уничтожившей пол Европы Просмотров: 6102
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
Запретить бизнес в Украине: в США анонсировали новый законопроект
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
Голосов: 1173
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua