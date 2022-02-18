"Резня Грациани": военные фотографировались с отрезанными головами эфиопов

Маршала Рудольфо Грациани провозгласили вице-королем и генерал-губернатором эфиопской колонии. Фото: Kirillos_nel_Gheb

В Эфиопии 21 февраля 1937 года фашисты-итальянцы убили 19 200 человек, что составляет 20% населения Аддис-Абебы. Кровавую репрессию назвали "Резниной Грациани".

3 октября 1935-го без объявления войны итальянская армия вошла в Эфиопию и провела авиа бомбардировку города Адуа. Эфиопия объявила Италии войну, африканскую страну никто не поддержал. Лига Наций только наложила на Италию ограниченные санкции. Через год итальянцы оккупировали Эфиопию и Сомали, создав из них так называемую Итальянскую Восточную Африку.

Основной целью завоевания Эфиопии являлась экономическая эксплуатация страны. Новая власть реквизировала урожаи, забирала имущество для нужд армии, начала добычу полезных ископаемых и использовала местных как дешевую рабочую силу. Итальянский король Виктор Эммануил III провозглашен императором Эфиопии. Маршал Рудольфо Грациани – вице-королем и генерал-губернатором колонии. Руководил из Аддис-Абебы – центра провинции Шоа. Там чаще всего подавляли беспорядки восставших эфиопов.

Грациани не доверял местным, опасался партизан. Однако решил отпраздновать день рождения принца Неаполя 19 февраля 1937-го и лично раздать подаяние бедным у подножия резиденции правительства. О планах кафиров узнали два молодых эфиопа Абраха Дебох и Могус Асгедом. Они недавно в подпольном партизанском движении и ненавидели итальянцев за их расистские взгляды. Решили убить Грациани и его покровителей. Асгедом раздобыл десяток гранат у солдата эфиопского сопротивления. Перед тем, как покинуть свой дом Абраха Дебох проткнул итальянский флаг штыком.

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Официальная церемония встречи вице-короля с народом началась в полдень. Грациани выступает с речью и приступил к раздаче обещанной милостыни монахам и беднякам. Абраха и Могус стали в нескольких метрах от Грациани и начали бросать гранаты, спрятанные в сумке. Удалось бросить 10 гранат и убежать. Пострадали бедняки, военные и высокопоставленные генералы, один потерял ногу. Одна граната взорвалась рядом с Рудольфо Грациани, он потерял сознание. Из тела вынули 365 осколков, его спасли. Дал приказ отомстить эфиопам.

Итальянцы в тот же день создали военный трибунал. Представители фашистской партии "Черные рубашки" под руководством Гвидо Кортезе вооружились и вышли на улицу. Пошли мстить и итальянские военные и полицейские.

Три дня итальянцы убивали эфиопов кинжалами и палками под крики "Дуче! Дуче!". и "Civiltà Italiana!". Дома обливали бензином и поджигали. Некоторые даже позировали для фотографии на трупах своих жертв, или с отрезанной головой. Нападающие на короля Абраха и Могуса скрылись в древнем монастыре Дебре Либанос. Когда это стало известным военным, Грациани приказал: "Накажите всех монахов без разницы в сан. Подтверждаю словами – полная ликвидация".

Согласно записям фашистов 297 монахов и 23 мирян расстреляны. Остальные источники оценивают число погибших от 1500 до 2000 человек. Грациани написал итальянскому вождю Бенито Муссолини: "Монастырь закрыт окончательно".

Кровавую репрессию назвали "резня Грациани", последний получил прозвище "Мясник из Аддис-Абебы". Только в декабре того же года Грациани отстранен от должности. Многие из тех, кому удалось бежать из Аддис-Абебы, уехали в леса и присоединиться к движениям сопротивления. Были убиты 19 200 человек, что составляет 20% населения Аддис-Абебы.

В городе Броды Львовской области 1 мая 1943-го нацисты уничтожили 9 тыс евреев в гетто. В Бродах был создан первый юденрат. "Еврейский совет" – колаборатский орган самоуправления в еврейских гетто во время нацистской оккупации. В полномочия юденрата входило обеспечение хозяйственной жизни и порядка в гетто. Первая депортация еврейского населения из Бродов в Белжец состоялась 19 сентября 1942 года.