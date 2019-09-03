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вторник, 03 сентября 2019 18:21

Реставрировали уникальный телескоп, которому больше 130 лет

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В Одессе реставрировали старинный английский телескоп-рефрактор Кука. Он принадлежит городской обсерватории имени Ильи Мечникова. Всего над реставрацией работало 6 человек. Полностью восстановить прибор удалось за полгода.

Автор: ivasi.news
  Телескоп Кука имел объектив диаметром 165 мм. и фокусное расстояние в 2,5 м.
Телескоп Кука имел объектив диаметром 165 мм. и фокусное расстояние в 2,5 м.

"Телескоп появился в Новороссийском университете в 1886-м. Это дар тогдашних меценатов. Около 1920 года был установлен в обсерватории. За эти годы им пользовалось не одно поколение астрономов и много экскурсантов. Разборка, восстановление механических элементов, покраска и обратная сборка - операция, которая произошла с ним впервые", - рассказал Ivasi News меценат и астроном Вадим Жуков.

Прибор показывал ближние планеты, переменные звезды, кометы и астероиды. Помогал высчитывать их координаты.

"Во времена молодости этого телескопа вычисления координат было непростой задачей, - рассказывает Вадим. - В докомпьютерное время человек тратил десятки минут и рассчитывал координаты вручную. А второй человек его проверял. Примерно половина штата обсерватории - это были люди, которые занимались только вычислениями".

Первые фотоснимки на телескопе делали с 1945 - 1957-е. В архиве обсерватории сохраняется до 4 тыс. фотопластинок.

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Автор: ivasi.news
  На табличке прибора написано: "Приобретено на средства пожертвованные Доктором Ивановым в 1886 году"
На табличке прибора написано: "Приобретено на средства пожертвованные Доктором Ивановым в 1886 году"
13 февраля 1633 года итальянский астроном, физик и философ, создатель телескопа Галилео Галилей прибыл в Рим на суд. В апреле он предстал перед судом инквизиции - его обвинили в ериси. Первый допрос состоялся 12 апреля 1633, а следствие продолжалось целый месяц. А уже 21 июня 1633 на суде инквизиции в Риме Галилео Галилей отрекся от убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца.
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Дата
03
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