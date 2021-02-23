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среда, 24 февраля 2021 01:13

Реставраторы обнаружили записку с информацией о тайнике золота

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Реставраторы обнаружили записку с информацией о тайнике золота
В Норвегии нашли записку о сокровище, скрытое в церкви. Фото: facebook.com/Bygghytta

В лютеранском Нидароском соборе в городе Тронхейм в Норвегии обнаружили ключ с запиской о закопанном кладе.

Во время реставрации между деревянных стеновых панелей обнаружили старинный ключ и записку, датированную 1830 годом, сообщают реставраторы в Facebook.

"Кто бы ни нашел этот ключ, знайте, он от тайной комнаты под полом, справа от камина, где закопаны около 500 кг золота", - говорится в записке.

Состояние бумаги и чернил указывают, что записка соответствует дате, написанной в ней. Потайную комнату пока не обнаружили.

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Собор основан в 1070 году на месте захоронения короля Олафа Святого. Он служил местом коронации норвежских королей. В церкви несколько раз происходили пожары, после чего его перестраивали.

64 древние монеты нашла семья из британского Нью-Фореста в саду своего дома. Сокровище сохранилось со времен короля Эдуарда IV и его внука Генриха VIII. В нем есть необычные монеты с инициалами жен Генриха VIII.

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