Решили выпускать новые деньги

Украинская Центральная Рада приняла постановление о выпуске собственных денег 25 ноября 1917-го. Основой для бюджета УНР стало бюджетное право Российской империи, восстановленое в этот же день.

Активное участие в разработке вопроса о национальной валюте принимали экономист Михаил Туган-Барановский и его окружение: инженер-технолог Василий Мазуренко и директор Государственного банка УНР Михаил Кривецький, рассказал "Исторической Правде" старший научный сотрудник "Историко-мемориального музея Михаила Грушевского" Юрий Евтушенко.

Для печати денег выбрали киевскую типографию Василия Кульженко на улице Пушкинской, 4. Она имела современное оборудование на котором работало 200 рабочих. Обеспечивать денежную единицу решили доходами от государственных монополий на сахар и муку.

Новые деньги получили название - "карбованцы". Уже 23 декабря 1917-го ЦР приняла Временный закон о выпуске Украинским Государственным банком кредитных билетов на сумму 500 млн. крб. Один карбованец содержал 17,424 доли чистого золота - около 0,774 г.

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Банкноты выпускали номиналом не менее 100 крб. Это делали с целью получения крупной суммы денег и экономии материалов. Официальный тираж составлял 55 тыс. на общую сумму 5,5 млн. крб. Дизайн купюры подготовил известный график Григорий Нарбут. Рядом с ними ходили деньги Российской империи и "керенки" - названые в честь председателя Временного правительства России Александра Керенского.

Уже в марте 1918 года Центральная Рада приняла Закон "О денежной единице, биении монеты и печати государственных кредитных билетов", которым ввели новую валюту - гривну.

Автор: korysniporady.com.uа Первые 100 карбованцев, дизайн которых создал украинский график Григорий Нарбут. Исполнены в стиле барокко.

10 сентября 1919-го военный губернатор Киева генерал Николай Бредов издал приказ о запрете обращения украинских денег, выданных Директорией. Он заявил, что Киев возвращается под власть России. Он отказался от союза с украинцами против большевиков. Кроме запрета денег Бредов отменил все декреты советской власти, установил дату и время по старому стилю.