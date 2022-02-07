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среда, 09 февраля 2022 08:20

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

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Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз
Афиши французских кабаре конца XIX в. изображали женщин в танце. Фото Getty images

В парижском кабаре Moulin Rouge 9 февраля 1893-го впервые состоялся сеанс "стриптиза": на сцене публично разделась женщина.

В Париже заведение открыли еще в 1889-м. Ночное кабаре "Мулен Руж" имело огромную площадку для танцев, освещенную газовыми лампами. Наблюдая за красотками танцовщицами, мужчины пили абсент и курили опиум. Изюминкой программы стала кадриль, вскоре окрестившаяся "французским канканом". Там собирались аристократы, люди искусства и даже члены королевских семей. Бывал принц Вельский, отдыхали художник Пабло Пикассо и писатель Оскар Уайльд.

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В этом году на вечеринке студентов художественных училищ натурщицы Манон Лавиль и Сара Браун начали раздеваться под музыку на сцене. Эротический танец назвали "стриптиз" от английских strip – "раздеваться" и tease – "дразнить". Владельцы заведения вызвали полицию. Их задержала полиция и оштрафовала. Это спровоцировало уличные протесты. На суде доказали, что в кабаре был обзор профессиональных моделей. На штраф собрали деньги всем училищем.

Впоследствии в "Мулен Руж" выступали почти голые танцовщицы - женщины медленно снимали одежду, якобы ища блоху, лазащую по телу. Во время выступлений иногда используют тигровых питонов и других экзотических зверей. Во время сексуальной революции в 1960-х набрал популярность стриптиз в виде танцев гоу-гоу с обнаженной грудью. Стриптиз-клубы с плясками на коленях стали распространяться в странах Запада в 1980-х.

В парижском суде 26 июля 1917 осудили голландскую танцовщицу 41-летнюю Мата Хари. Настоящее имя женщины – Маргарет Гертруда Зелле. Ее признали виновной в шпионаже в пользу Германии и приговорили к смертной казни. Женщину расстреляли через четыре месяца в Париже

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

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