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понедельник, 27 сентября 2021 01:12

Разбитые дороги и толпы военных - показали фото украинского города под немецкой оккупацией
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Опубликовали фото города Белз Львовской области после оккупации нацистами
Фото: Фотографії старого Львова
Фото сделали в апреле-июне 1941 года
Их авторами являются военные фотографы немецкой армии

Опубликовали фото города Белз Львовской области после оккупации нацистами.

Фотографии обнаружили на страницах нескольких онлайн аукционов, сообщают "Фотографії старого Львова".

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Фото сделали в апреле-июне 1941 года. Их авторами являются военные фотографы немецкой армии. Сфотографировали архитектуру, дороги и военных.

Нашли старинные фото села Труханов Стрыйского района Львовской области. Фотографии обнаружили в польских архивах.

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