Расстреляли автора пьесы о ГУЛАГе

В 1942 году поставили пьесу "Триумф прокурора Дальского". Фото: esu.com.ua

Премьера пьесы "Триумф прокурора Дальского" драматурга Костя Гупало состоялась 4 февраля 1942 года во Львове. Рассказывала о советских концлагерях.

Через 5 дней после постановки в Киеве нацисты арестовали Гупало и расстреляли в Бабьем Яру. Он был участником ОУН Мельника.

Художественный руководитель Львовского театра Владимир Блаватский до 1944-го не снимал пьесу с репертуара. Актеры ездили показывать пьесу в деревни. Исполнителей в костюмах энкаведистов время от времени арестовывали немцы и повстанцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польше отдали заселенную украинцами территорию

Впервые в Украине текст драмы "Триумф прокурора Дальского" опубликовали в 2001 году.

В Ливадии, в 3 км от Ялты, начала работу международная конференция 4 февраля 1945 года. Страны-союзники, побеждавшие во Второй мировой войне, стремились установить новый мировой порядок.