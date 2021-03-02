Расстреляли 366 крестьян

2006-го на открытии памятника жертвам трагедии приняли участие президенты Украины и Польши. На кладбище установили памятный крест. Фото: Bogdan Śnieżek

Украинское село Павлокома 3 марта 1945-го атаковал отдел Армии Крайовой. Польские военные замучили 366 украинцев.

Село Павлокома в 40 км к западу от Перемышля - сейчас это Польша. Накануне Второй мировой войны оно было преимущественно украинским. В селе насчитывалось 1370 жителей, среди которых было 1190 украинцев, 170 поляков и 10 евреев.

Во время войны село было под немецкой и советской оккупацией. Польское население Павлокомы чувствовало поддержку подразделений Армии Крайовой и Крестьянских батальонов. Украинское большинство надеялись на помощь подпольной сети ОУН. После ухода из Павлокомы советского подразделения, неизвестное вооруженное подразделение схватило 7 поляков.

Местная польская самооборона и подразделения Армии Крайовой решили, что это дело УПА. Устроили кровавую месть. Украинские историки утверждают, что поляков схватило подразделение НКВД.

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Казнь гражданских жителей украинского села Павлокома длилась с 1 по 3 марта. Польские отделы вошли в Павлокому около 4.00 и начали этническую чистку. Среди погибших было много женщин и детей. Спаслись только 36 человек. Преимущественно это дети. Украинцев расстреляли на местном кладбище. Перед казнью людей раздевали, потом убивали и сбрасывали в глубокие ямы.

17 августа 1953-го польский воеводский суд в Ряшове за это преступление приговорил 4 человек к различным срокам заключения. Однако Верховный суд приговоры отменил.

Лишь в 2005-м община села дала разрешение на установку мемориала на месте массового расстрела. На открытии памятника приняли участие президенты Украины и Польши - Виктор Ющенко и Лех Качиньский. На нем написано: "Вечная память 366 жертвам, трагически погибшим 1-3 марта 1945 года в селе Павлокома".

В урочище Бабий Яр на северо-западной окраине Киева, 27 февраля 1942-м прошли массовые расстрелы немецкими войсками членов украинского националистического подполья.