Рассказали секрет жидкости из китайской гробницы

Возраст находки ученые определили как 202 год до н. е. - 8 год н. е. Фото: techno.nv.ua

Китайские археологи во время раскопок древнего захоронения в районе города Лоян нашли кувшин с жидкостью, которая в древние времена считалась эликсиром бессмертия.

При этом сначала участники раскопок предположили, что перед ними - древнее рисовое вино, - пишет The History Blog.

Вещество в кувшине было желтим и пахло спиртом. Обнаружили, что в других гробницах того же периода находилось вино из риса или сорго, которое хранили в бронзовых сосудах. Алкоголь играл важную ритуальную роль в похоронных практиках того периода.

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Однако, лабораторные испытания жидкости показали, что предварительная идентификация вина была неверной. Это был не алкоголь, а смесь нитрата калия и алунита, минерала сульфата алюминия и калия. Это два компонента, которые, согласно древним даосским текстам, могли быть использованы для создания эликсира бессмертия.

Возраст находки ученые определили как 202 год до н. е. - 8 год н. е. Это были времена династии Западная Хань.

Ртуть и свинец были основой большинства формул эликсира, и может показаться странным, что оба эти вещества являются смертельными ядами, но на самом деле способность покончить с жизнью рассматривалась как другая сторона их предполагаемой способности продлевать жизнь.

Китайская литература описывает многих дворян, даже императоров, которые умерли от эликсира бессмертия. Цинь Ши Хуанди, первый император объединенного Китая, считается первым императором, который умер (в 210 г. до н.э.) от отравления эликсиром. Последним убитым в поисках бессмертия был император Юнчжэн в 1735 году.

"Это первый раз, когда мифические" Лекарства для бессмертия "были найдены в Китае. Жидкость имеет большое значение для изучения древних китайских трактатов о достижении бессмертия", - сказал Ши Цзячжэн, глава Института культурных реликвий и археологии в Лояне.

Археологи обнаружили гробницу инков, в которой был похоронен элитный представитель доколумбовой цивилизации.Открытие было сделано на месте раскопок Мата Индио в северном регионе Перу Ламбаеке.