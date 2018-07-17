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вторник, 17 июля 2018 19:10

Рассказали о заведениях Львова, которых уже нет
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Писатель из Львова Роман Онишкевич колекцинуе фотографии с видами города 1960-1980-х годов. Вспоминает вид городских улиц, которые уже полностью перестроено.

Например, заведение общественного питания "Красная шапочка" в центре Львова и кинотеатр "Мир".

Общественные заведения питания, кинотеатры, кафе, которые помнят львовяне, сохранились только на фото
Фото: Дивись.інфо
Общественные заведения питания, кинотеатры, кафе, которые помнят львовяне, сохранились только на фото
Общественные заведения питания, кинотеатры, кафе, которые помнят львовяне, сохранились только на фото
Общественные заведения питания, кинотеатры, кафе, которые помнят львовяне, сохранились только на фото
Общественные заведения питания, кинотеатры, кафе, которые помнят львовяне, сохранились только на фото

"Помню, как стояли невероятные очереди, когда показывали" Фантомаса ". За билетами надо было стоять час, а может, и больше. Сейчас это смешно. А тогда была фантасомания. Пока ходил в школу, то там можно было поесть мороженого, а когда подрос, то уже начал девочек в кино приглашать. Сначала - в "Мир", а затем уже - в "Клекот", - рассказал Онишкевич.

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Журналист вспомнил заведения, где в 1980-е продавали мороженое и горячие напитки.

"В центре города было четыре культовые точки -" Пингвин "," Снежинка "на проспекте Свободы, за поворотом, на Дорошенко, тоже было мороженое, - рассказал он. - Что касается напитков, то культовое заведение был там, где" Пузата хата "в подвале. Он назывался" Шоколадка ". Это был очень культовое заведение - там собирались очень навороченные люди. в гостинице" Львов ", где в подвале культурное учреждение, в период девяностых был шалман. во Львове шалмане было фактически три даже четыре - "Ватра", "Театральная", кстати, считался крутой. Мы туда редко ходили, там сидели бандит и, валютчики ", - додає.

Онишкевич рассказывает, что в 80-е во Львове в пивбары женщинам не принято было заходить.

Культовая группа "Братья Гадюкины" отмечает в этом году 30-летие. Группа готовит к выходу шестой альбом "И смех и грех".

"Когда умер Сергей Кузьминский, мы не думали играть, - говорит бас-гитарист группы Игорь Мельничук. - Дали концерт его памяти и разошлись каждый по своим нишам: Миша играл блюз во Львове, мы с Пашей писали музыку к фильмам. Но в 2013 году, когда до революции был год, мы решили собраться, начали писать новые песни. Если бы все было хорошо в Украине, мы бы уже, наверное, и не играли. Мы, как маркеры, вылезаем и говорим: не всё хорошо".

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Комментарии

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