Рассказали о заведениях Львова, которых уже нет

Писатель из Львова Роман Онишкевич колекцинуе фотографии с видами города 1960-1980-х годов. Вспоминает вид городских улиц, которые уже полностью перестроено.

Например, заведение общественного питания "Красная шапочка" в центре Львова и кинотеатр "Мир".

Фото: Дивись.інфо

"Помню, как стояли невероятные очереди, когда показывали" Фантомаса ". За билетами надо было стоять час, а может, и больше. Сейчас это смешно. А тогда была фантасомания. Пока ходил в школу, то там можно было поесть мороженого, а когда подрос, то уже начал девочек в кино приглашать. Сначала - в "Мир", а затем уже - в "Клекот", - рассказал Онишкевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "50 лет нужно, чтобы украинцы вернулись есть в рестораны" - ресторатор Дмитрий Борисов

Журналист вспомнил заведения, где в 1980-е продавали мороженое и горячие напитки.

"В центре города было четыре культовые точки -" Пингвин "," Снежинка "на проспекте Свободы, за поворотом, на Дорошенко, тоже было мороженое, - рассказал он. - Что касается напитков, то культовое заведение был там, где" Пузата хата "в подвале. Он назывался" Шоколадка ". Это был очень культовое заведение - там собирались очень навороченные люди. в гостинице" Львов ", где в подвале культурное учреждение, в период девяностых был шалман. во Львове шалмане было фактически три даже четыре - "Ватра", "Театральная", кстати, считался крутой. Мы туда редко ходили, там сидели бандит и, валютчики ", - додає.

Онишкевич рассказывает, что в 80-е во Львове в пивбары женщинам не принято было заходить.

Культовая группа "Братья Гадюкины" отмечает в этом году 30-летие. Группа готовит к выходу шестой альбом "И смех и грех". "Когда умер Сергей Кузьминский, мы не думали играть, - говорит бас-гитарист группы Игорь Мельничук. - Дали концерт его памяти и разошлись каждый по своим нишам: Миша играл блюз во Львове, мы с Пашей писали музыку к фильмам. Но в 2013 году, когда до революции был год, мы решили собраться, начали писать новые песни. Если бы все было хорошо в Украине, мы бы уже, наверное, и не играли. Мы, как маркеры, вылезаем и говорим: не всё хорошо".