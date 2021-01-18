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вторник, 19 января 2021 01:13

Рассказали о мазепинцах на Юге Украины

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Рассказали о мазепинцах на Юге Украины
Вышла вторая серия исторического проекта "Украинский Юг" Фото: УІНП

Украинский институт национальной памяти представил вторую серию проекта "Украинский Юг". В ролике рассказывается об истории переселения мазепинских казаков на Одесчину.

"Имя выдающегося украинского гетмана Ивана Мазепы и указанного московской пропагандой "Дикого поля" для многих не переплетается, а зря. Потому что свой земной путь гетман Мазепа завершил здесь - на берегу Днестра", - отметил начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк.

Консультантом в ролике выступил доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Ильи Мечникова Владимир Полторак.

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Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья. В первой серии рассказали об истории Аккермана - сейчас Белгород-Днестровский.

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