Рассекретили документы, касающиеся убийства Петлюры

Архив СБУ рассекретил документы УНР. Фото: УНИАН

350 архивных документов о деятельности УНР рассекретил Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины.

Рассекретили дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма и фотографии, передает "Радио Свобода".

Ряд документов касается убийства атамана УНР Симона Петлюры.

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"Документы иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 годов взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины, до сих пор они были малодоступны для широкого круга", - отмечают в ведомстве.

В Перемышльском районе Львовской области нашли могилу главы военной прокуратуры УНР Александра Чеховича.