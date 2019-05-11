Рассекретили документы, касающиеся убийства Петлюры

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
Просмотров: 1899
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1683
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4475
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1071
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2790
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3375
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5706
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1926
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2115
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3348
Фото
Все фото
4
6
6
26
3
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов
Посреди города нашли могилу принца с десятками артефактов
Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой
Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Систему укрытий Гитлера начали реставрировать
Видео
Все видео
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
10 тыс. случаев рака щитовидки — последствия Чернобыльской трагедии
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Было 8 церквей разных конфессий — создали виртуальную экскурсию по одной улице
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3159
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1332
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1413
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3303
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3375
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 882
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
суббота, 11 мая 2019 20:10

Рассекретили документы, касающиеся убийства Петлюры

  Комментировать
Рассекретили документы, касающиеся убийства Петлюры
Архив СБУ рассекретил документы УНР. Фото: УНИАН

350 архивных документов о деятельности УНР рассекретил Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины.

Рассекретили дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма и фотографии, передает "Радио Свобода".

Ряд документов касается убийства атамана УНР Симона Петлюры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За них могли репрессировать целую семью - показали уникальные военные отличия

"Документы иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 годов взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины, до сих пор они были малодоступны для широкого круга", - отмечают в ведомстве.

В Перемышльском районе Львовской области нашли могилу главы военной прокуратуры УНР Александра Чеховича.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассекретили документы, касающиеся убийства Петлюры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

В Украине ввели собственную валюту

Летчик преодолел рекордное расстояние

Самое читаемое
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 322022
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 26919
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 18037
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу Просмотров: 15571
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 13735
История
В Украине ввели собственную валюту
В Украине ввели собственную валюту
 Просмотров: 891
Летчик преодолел рекордное расстояние
Летчик преодолел рекордное расстояние
 1 Просмотров: 396
В полу храма нашли древнюю реликвию
В полу храма нашли древнюю реликвию Просмотров: 2601
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
4
 Просмотров: 1656
Изменили условия обучения в старших классах
Изменили условия обучения в старших классах
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
8
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
4
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
3
Нашли птиц, которых тысячи лет считали вымершими
Голосов: 159
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua