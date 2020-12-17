Раскопали захоронение мужчины и женщины в объятиях

Археологи раскопали общее захоронение мужчины и девушки в библейской местности Вифсаида, Израиль. Люди жили более 3 тыс. лет назад.
Ученые предполагают, что они умерли одновременно, или же были похоронены примерно в одно и то же время. Что повлекло смерть не знают, ведь на скелетах не нашли никаких травм. Рука мужчины лежала на теле девушки, словно обнимая ее, сообщает Live Science.
Исследования показали, что мужчина умер в подростковом возрасте, а девушке было около 10 или более лет. Они принадлежали к арамейцам - семитским кочевым племенам.
Неизвестно, действительно ли любили друг друга, но люди, которые клали тела в общую могилу и формировали позы, вероятно, знали их историю. Археологи решили назвать пару "Ромео и Джульетта".
В захоронение не положили никаких погребальных предметов, поэтому ученые не знают, принадлежали ли мужчина и девушка к элитным семьям, или же имели обычное происхождение.
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В середине 2019 года в Казахстане обнаружили останки молодого мужчины и девушки, похороненных лицом друг к другу. Могильник датировали бронзовым веком - 4 тыс. лет назад.
Казахские археологи нашли их на древнем кладбище, на котором есть останки людей и лошадей. Мужчину и женщину похоронили с различными обрядовыми предметами, к которым относились частично золотые украшения, ножи и керамика. Богатые погребальные вещи указывали на то, что мужчина и женщина происходили из зажиточных семей.
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