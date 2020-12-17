Раскопали захоронение мужчины и женщины в объятиях

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 432
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 279
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1512
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 477
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
3
3
13
27
11
Что нашли археологи в центре Одессы
Что нашли археологи в центре Одессы
Во львовском доме нашли старинные росписи
Во львовском доме нашли старинные росписи
Как развивался один из крупнейших металлургических заводов Украины в начале ХХ в. - подборка фото
Как развивался один из крупнейших металлургических заводов Украины в начале ХХ в. - подборка фото
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Видео
Все видео
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 522
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 207
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4464
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 693
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2349
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 15:04

Раскопали захоронение мужчины и женщины в объятиях

  Комментировать
Раскопали захоронение мужчины и женщины в объятиях
Раскопки в Вифсаиде продолжаются с 1987 года, а на останки пары наткнулись около 10 лет назад. Сейчас археологи стремятся получить ДНК из скелетов, чтобы узнать о них больше, однако на это не хватает финансирования. Фото: Bethsaida Excavations Project

Археологи раскопали общее захоронение мужчины и девушки в библейской местности Вифсаида, Израиль. Люди жили более 3 тыс. лет назад.

Ученые предполагают, что они умерли одновременно, или же были похоронены примерно в одно и то же время. Что повлекло смерть не знают, ведь на скелетах не нашли никаких травм. Рука мужчины лежала на теле девушки, словно обнимая ее, сообщает Live Science.

Исследования показали, что мужчина умер в подростковом возрасте, а девушке было около 10 или более лет. Они принадлежали к арамейцам - семитским кочевым племенам.

Неизвестно, действительно ли любили друг друга, но люди, которые клали тела в общую могилу и формировали позы, вероятно, знали их историю. Археологи решили назвать пару "Ромео и Джульетта".

В захоронение не положили никаких погребальных предметов, поэтому ученые не знают, принадлежали ли мужчина и девушка к элитным семьям, или же имели обычное происхождение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Служанка в ногах и младенец - раскопали захоронение семьи, возрастом 2,5 тыс. лет

В середине 2019 года в Казахстане обнаружили останки молодого мужчины и девушки, похороненных лицом друг к другу. Могильник датировали бронзовым веком - 4 тыс. лет назад.

Казахские археологи нашли их на древнем кладбище, на котором есть останки людей и лошадей. Мужчину и женщину похоронили с различными обрядовыми предметами, к которым относились частично золотые украшения, ножи и керамика. Богатые погребальные вещи указывали на то, что мужчина и женщина происходили из зажиточных семей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскопали захоронение мужчины и женщины в объятиях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 33174
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21581
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 20304
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 2 Просмотров: 13428
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 11763
История
Бутылки вина и личные вещи моряков - на показ выставят корабль, затонувший 270 лет назад
Бутылки вина и личные вещи моряков - на показ выставят корабль, затонувший 270 лет назад Просмотров: 207
Археологические находки пролили свет на отношения христиан и иудеев
Археологические находки пролили свет на отношения христиан и иудеев Просмотров: 243
В Чикаго напали на украинскую манифестацию
В Чикаго напали на украинскую манифестацию
 Просмотров: 477
Человек впервые оторвался от земли на самолете
Человек впервые оторвался от земли на самолете
 Просмотров: 189
На территории железнодорожного вокзала обнаружили остатки храма
На территории железнодорожного вокзала обнаружили остатки храма Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 258
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть