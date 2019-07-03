Раскопали крепостной колодец

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2529
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1791
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1674
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3502
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2376
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25056
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
12
5
15
11
10
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото
У пирамид обнаружили необычную находку
У пирамид обнаружили необычную находку
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.
Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.
Строители наткнулись на пивоварню XVIII в.
Где жили короли островов Гавайи - подборка фото
Где жили короли островов Гавайи - подборка фото
Видео
Все видео
На дне водохранилища нашли дворец
На дне водохранилища нашли дворец
Создали ролик об Иване Мазепе
Создали ролик об Иване Мазепе
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1647
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 963
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 13:15

Раскопали крепостной колодец

  Комментировать
Автор: khm.depo.ua
  В Меджибоже раскапывают крепостной колодец
В Меджибоже раскапывают крепостной колодец

Археологи раскапывают колодец XVIII в. в Меджибоже, Хмельницкая область. Первые упоминания о нем датируются 1717-м. На глубине 14 м. нашли первые находки.

"Это деревянные элементы различных устройств для подъема воды. Это вещи XVII - XVIII веков. По ним сможем сделать выводы, чем поднимали воду сотни лет назад. Некоторые из них с клеймом, на некоторых встречаем даже выжженные надписи, поэтому будет возможность их идентифицировать. Находки мы консервируем и впоследствии будем проводить исследования - из каких пород деревьев они изготовлены и к какому времени они относятся ", - рассказывает директор Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" Олег Погорелец, об этом сообщает Depo Хмельницкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дне водохранилища нашли дворец

Кроме деревянных находок, попадаются археологам и керамические изделия. Например найдено литровую кружку, которой, вероятно, черпали воду из ведра.

Строители нашли неизвестный подземный ход на площади Почтовой в центре Ужгорода. Старинный подвал нашли при рытье котлована.

Фотографиями с места в Facebook поделился закарпатский журналист Виталий Глагола. По его информации, когда-то на этом месте в XVIII веке находилась немецкая пивоварня Herrschaftliches Brauhaus - Пивной дом. В инвентарных записях казенной доминии Унґвар за 1728 и 1763 годы есть подробные описания этого объекта. Пивоварней владела казенная доминия, которая сдавала ее в аренду помещикам. В документах на латыни она фигурировала как Braxatorium - пивоварня

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскопали крепостной колодец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 35579
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28310
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 11916
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 9936
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 9604
История
Украинцы основали организацию в США
Украинцы основали организацию в США
 Просмотров: 63
Нашли горшок, на который сажали детей древние римляне
Нашли горшок, на который сажали детей древние римляне Просмотров: 126
В России умер осужденный украинский священник
В России умер осужденный украинский священник
 1 Просмотров: 558
Изобретение немца напоминал велосипед
Изобретение немца напоминал велосипед
 Просмотров: 324
Нашли древний гроб с изображением шакалов
Нашли древний гроб с изображением шакалов Просмотров: 558
Больше всего комментируют
14
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
Голосов: 16
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua