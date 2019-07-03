Раскопали крепостной колодец

Автор: khm.depo.ua В Меджибоже раскапывают крепостной колодец

Археологи раскапывают колодец XVIII в. в Меджибоже, Хмельницкая область. Первые упоминания о нем датируются 1717-м. На глубине 14 м. нашли первые находки.

"Это деревянные элементы различных устройств для подъема воды. Это вещи XVII - XVIII веков. По ним сможем сделать выводы, чем поднимали воду сотни лет назад. Некоторые из них с клеймом, на некоторых встречаем даже выжженные надписи, поэтому будет возможность их идентифицировать. Находки мы консервируем и впоследствии будем проводить исследования - из каких пород деревьев они изготовлены и к какому времени они относятся ", - рассказывает директор Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" Олег Погорелец, об этом сообщает Depo Хмельницкий.

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Кроме деревянных находок, попадаются археологам и керамические изделия. Например найдено литровую кружку, которой, вероятно, черпали воду из ведра.

Строители нашли неизвестный подземный ход на площади Почтовой в центре Ужгорода. Старинный подвал нашли при рытье котлована. Фотографиями с места в Facebook поделился закарпатский журналист Виталий Глагола. По его информации, когда-то на этом месте в XVIII веке находилась немецкая пивоварня Herrschaftliches Brauhaus - Пивной дом. В инвентарных записях казенной доминии Унґвар за 1728 и 1763 годы есть подробные описания этого объекта. Пивоварней владела казенная доминия, которая сдавала ее в аренду помещикам. В документах на латыни она фигурировала как Braxatorium - пивоварня