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вторник, 27 июля 2021 17:02

Раскопали клад древних греческих монет

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Археологи обнаружили клад медных монет во время раскопок древнего греческого города Фанагория - теперь на Таманском полуострове, РФ.

В целом собрали 80 монет, которые хранились в глиняной амфоре. Сосуд нашли в слое земли, который содержал следы разрушений от пожара VI в., информирует Heritage Daily.

Византийский историк Прокопий Кесарийский писал, что греческие колонии Кепы и Фанагория были взяты и уничтожены варварами, жившими в соседних странах. Именно поэтому специалисты считают, что сокрытие клада может быть связано с несколькими набегами гуннов или турок, которые сожгли город. В пожаре сгорели жилые дома, винодельческие мастерские и общественные здания.

Исследователи добавили, что все монеты - статеры боспорских царей из медно-свинцового сплава, датированные концом III - началом IV в. н.э. Последний раз такие монеты чеканили в 341 году, но они продолжали циркулировать по Боспору еще в течение нескольких веков и не имели большой ценности. В те времена роль ценных денег играло византийское золото.

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Автор: Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences
  Монеты нашли в глиняном горшке
Монеты нашли в глиняном горшке

Недавно археологи обнаружили 409 древних монет во время раскопок в местечке Млейха эмирата Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. Все монеты были отчеканены в регионе около III в. до н. э. Среди них встречались уникальные по дизайну, однако большинство были вполне традиционные для своего времени. На некоторых можно было увидеть изображение полководца Александра Македонского и бога Зевса.

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