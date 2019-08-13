Раскопали дом испанских конкистадоров

Дом построили на месте дома ацтеков. Фото: INAH

В Мехико археологи обнаружили развалины дома, построенного в первые годы после завоевания испанцами ацтекского города-государства Теночтитлана.

Дом стоял на месте здания 1870-х годов, сообщается на сайте Национального института антропологии и истории Мексики.

На улице Хусто Сьерра исследователи пробурили вертикальные отверстия в земле на глубину 2,5 м и нашли остатки доиспанского здания из базальтовой плиты.

В одной из скважин обнаружили остатки дома раннего периода завоевания. Он был построен из базальтовых плит, блоков вулканического андезита и тезона, а также ацтекских материалов.

Ученые считают, что этот дом был возведен на месте разрушенного дома после взятия Теночтитлана 13 августа 1521 Эрнаном Кортесом и его союзниками. Домом мог пользоваться и сам Кортес.

Подобные архитектурные находки очень редки. Команда исследователей аккуратно расширила скважину и обнаружила лестницы, соединенные со стеной шириной около 1 м. Это мог быть боковой вход в дом.

"Интересно то, что доиспанский пол в этом здании не использовали, он был надстроен на 15-40 сантиметров. Много раз испанцы строили свои жилища на месте бывших домов. Иногда они повторно использовали те же материалы или использовали стены и пол как фундамент", - сказал археолог Рауль Баррера.

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Открытие подтверждает, что испанцы использовали индейцев в качестве рабочей силы. Примером этого является открытая лестница, которая строилась по местным строительным технологиям, но уже под влиянием архитектуры эпохи Возрождения.

"Несмотря на то, что Теночтитлан пал, испанцы боялись восстания. Эту осторожность видно в элементах строительства, в том числе толщине стен дома, построенного в первые годы после испанского завоевания", - сообщил Баррера.

Во время завоевания Америки испанскими конкистадорами местные цивилизации мало что могли им противопоставить. Единственным оружием, действительно пугающем испанцев, был обсидиановый меч - макуауитль.