Рада утвердила герб Украины

Тризуб официально стал гербом Украинской Народной Республики 25 февраля 1918 года.
Геральдисты предлагали разместить на гербе казака с мушкетом, или Архистратига Михаила. Он был изображен на гербе Киевщины. Рассматривали возможность разместить на гербе буквы "У" или "УNР". Председатель Центрального совета Михаил Грушевский хотел изобразить золотой плуг, а вокруг него государственные знаки старой Украины - трезубец Владимира, святого Георгия с галицко-волынским львом на щите, казака Войска Запорожского, киевский самострел и львовского льва. Венчать гербовый щит должен голубь с ветвью оливы, как вестник национального примирения и покоя.
Предлагали разместить на гербе 32 звезды по количеству земель в составе УНР или 7 по количеству букв в слове "Украина".
Среди галицких украинцев было популярно изображение льва. Они предлагали изобразить архангела Михаила со щитом с галицким львом. Это должно было символизировать единство наднепрянских и галицких украинцев.
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Трезубец приобрел популярность после выхода первой валюты УНР в 1917 году. На банкноте в 100 рублей художник Георгий Нарбут изобразил трезубец с крестом.
25 февраля 1918 в Коростене на Житомирщине Украинская Центральная Рада приняла тризуб как герб УНР.
"Гербом Украинской Народной Республики принимается знак Киевского Государства времен Владимира Святого", - говорилось в законе.
Рисунки герба, выполненные Василием Кричевским, Михаил Грушевский принес на заседание Малой Рады 22 марта 1918-го.
23 марта 1918-го года Центральная Рада объявила украинский языком делопроизводства Украинской Народной Республики. В УНР пользовались правописанием, который заключил языковед Иван Огиенко.
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