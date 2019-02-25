Рада утвердила герб Украины

101 год назад в УНР приняли герб. Фото: Facebook

Тризуб официально стал гербом Украинской Народной Республики 25 февраля 1918 года.

Геральдисты предлагали разместить на гербе казака с мушкетом, или Архистратига Михаила. Он был изображен на гербе Киевщины. Рассматривали возможность разместить на гербе буквы "У" или "УNР". Председатель Центрального совета Михаил Грушевский хотел изобразить золотой плуг, а вокруг него государственные знаки старой Украины - трезубец Владимира, святого Георгия с галицко-волынским львом на щите, казака Войска Запорожского, киевский самострел и львовского льва. Венчать гербовый щит должен голубь с ветвью оливы, как вестник национального примирения и покоя.

Предлагали разместить на гербе 32 звезды по количеству земель в составе УНР или 7 по количеству букв в слове "Украина".

Среди галицких украинцев было популярно изображение льва. Они предлагали изобразить архангела Михаила со щитом с галицким львом. Это должно было символизировать единство наднепрянских и галицких украинцев.

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Трезубец приобрел популярность после выхода первой валюты УНР в 1917 году. На банкноте в 100 рублей художник Георгий Нарбут изобразил трезубец с крестом.

25 февраля 1918 в Коростене на Житомирщине Украинская Центральная Рада приняла тризуб как герб УНР.

"Гербом Украинской Народной Республики принимается знак Киевского Государства времен Владимира Святого", - говорилось в законе.

Рисунки герба, выполненные Василием Кричевским, Михаил Грушевский принес на заседание Малой Рады 22 марта 1918-го.

23 марта 1918-го года Центральная Рада объявила украинский языком делопроизводства Украинской Народной Республики. В УНР пользовались правописанием, который заключил языковед Иван Огиенко.