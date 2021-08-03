Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики

 
Ексклюзивы
1/5
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 306
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 576
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 675
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 360
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1296
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 621
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
7 Просмотров: 2412
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1647
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
21
8
6
10
В захоронении нашли нож уникальной формы
В захоронении нашли нож уникальной формы
Как Варшава восстала против нацистов - фото
Как Варшава восстала против нацистов - фото
Показали рисунки, которые украинец создал в тюрьме в 1974 году
Показали рисунки, которые украинец создал в тюрьме в 1974 году
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Видео
Все видео
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1440
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1431
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 837
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2259
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1684
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 11:31

Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики

  Комментировать
Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики
УССР в 1990 году начала переходить на рыночную экономику. Фото: "НикВести"

3 августа 1990-го Верховный Совет УССР принял закон об экономической самостоятельности.

Украина получила право определять стратегию социально-экономического развития, структуру народного хозяйства, приоритетные направления хозяйственной деятельности, формы и методы хозяйствования.

В УССР создали собственную финансовую и банковскую системы. Страна переходила на рыночную экономику.

"Экономическая самостоятельность Украинской ССР базируется на следующих основных принципах: собственности народа республики на ее национальное богатство и национальный доход; разнообразия и равноправия форм собственности и их государственной защиты; децентрализации собственности и разгосударствлении экономики, полной хозяйственной самостоятельности и свободе предпринимательства всех юридических и физических лиц в рамках законов Украинской ССР; самостоятельности регулирования денежного обращения; защищенности внутреннего рынка", - говорилось в законе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада проголосовала за документ, который начал новый период истории

В тот же день Верховный Совет УССР принял постановление "О реализации закона "Об экономической самостоятельности Украинской ССР". Она поручала Совету министров УССР в месячный срок разработать концепцию и программу перехода страны к регулируемой рыночной экономике.

24 августа 2021 года исполняется 30 лет Независимости Украины. Среди народов Советского Союза украинцы были одними из самых активных в борьбе за отделение и образование собственного государства. Кроме усилий борцов за независимость, выделяют ряд других причин, которые способствовали развалу СССР. О них можно узнать в материале Gazeta.ua, содержащем подборку мнений историков и политиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

"Іван вмирає...Що ж-бо нам робити? "Похукайте на серце, розпаліть"

Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму

Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики

Пилот приземлился на площади среди Москвы

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 8820
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 12 Просмотров: 6534
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 6525
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
 Просмотров: 5571
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
 Просмотров: 5553
История
500 тыс. грн на Музей Голодомора собрали верующие на Прикарпатье
500 тыс. грн на Музей Голодомора собрали верующие на Прикарпатье Просмотров: 36
В захоронении нашли нож уникальной формы
В захоронении нашли нож уникальной формы
4
 Просмотров: 342
"Іван вмирає...Що ж-бо нам робити? "Похукайте на серце, розпаліть"
"Іван вмирає...Що ж-бо нам робити? "Похукайте на серце, розпаліть"
 Просмотров: 342
Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму
Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму
 Просмотров: 288
Пилот приземлился на площади среди Москвы
Пилот приземлился на площади среди Москвы
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
12
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
7
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
5
Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз
4
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
Голосов: 13
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть