Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад

Фото: pauart.pl

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные в Китае в 1880-х. На них можно увидеть Великую китайскую стену, дворцы и храмы, которые поражают величием. Есть и снимки заболоченных улиц, транспорта, караванов верблюдов и местных жителей.

Фотографии находились в коллекции путешественника и землевладельца из Львовщины графа Карла Ланцкоронского. В 1929-м он передал их польской академии наук. В библиотеке учреждения они сейчас и хранятся.

Фото из Китая сделаны в то время, когда корабли из европейских стран начали активно появляться у побережья страны. После "опиумных войн" 1839-1842-х Шанхай и Нанкин перешли в подчинение англичан. 5 портов открыли для торговли, а войска Великобритании оккупировали город Гонконг.

Угрозу императору составило восстание тайпинов. Его возглавил религиозный фанатик. Повстанцы завладели значительной территорией Китая и провозгласили столицу в городе Нанкин.

В коллекции библиотеки Бергенского университета в Норвегии хранятся фотографии рыбаков 1912 года. Они сделаны на местных морских берегах. На них видно кучи лосося, как чистят рыбу и развешивают сушить. О норвежцах даже говорят, что в их венах не кровь, а морская вода. Их жизнь всегда была очень связана с морем. Заселяли они в основном побережье. В этих населенных пунктах рыболовство занимает ведущие позиции.