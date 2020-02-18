Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад

Фото: Библиотека Бергенского университета

В коллекции библиотеки Бергенского университета в Норвегии хранятся фотографии рыбаков 1912 года. Они сделаны на местных морских берегах. На них видно кучи лосося, как чистят рыбу и развешивают сушить.

О норвежцах даже говорят, что в их венах не кровь, а морская вода. Их жизнь всегда была очень связана с морем. Заселяли они в основном побережье. В этих населенных пунктах рыболовство занимает ведущие позиции.

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До сих пор целыми семьями норвежцы приезжают на побережье. Порыбачить в Норвегию прибывают и из других стран. Ловят лосося, треску, сайду, красного окуня, палтуса, камбалу.

Уникальные цветные фотографии начала ХХ в. хранятся в цифровом архиве. Их сделали в Норвегии. Тогда страна входила в состав Швеции. Но постепенно завоевывала национальную автономию, утверждала местные органы власти.