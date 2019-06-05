Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца

Необычное захоронение обнаружили археологи на стоянке Усть-Тартас в Сибири. Покойника похоронили 5 тыс. лет назад со странным воротником из десятков птичьих костей. Будто ними хотели прикрыть шею.

Ученые предполагают, что воротник мог быть элементом доспехов и имел сакральное значение.

Фото: siberiantimes.com

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До сих пор не установлено, как черепа и клювы крепились к ткани. Не выявлено никаких отверстий для креплений, передает Siberian times.

Неподалеку от черепа нашли "очки" из 2 бронзовых полушарий и церемониальные полированное камни. Это может свидетельствовать о жреческом статусе покойника.

Рядом с ним археологи нашли тела 2 детей в возрасте 5 и 10 лет.

Во время раскопок в китайской провинции Юань обнаружили уникальные реликвии и артефакты. Археологи нашли кладбище, датируемое бронзового веком. Раскопки проводились под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша. Здесь специалисты обнаружили кладбище площадью более 6 тыс .кв. м. Изучены были пока только 550 могил, найдено более 300 реликвий.