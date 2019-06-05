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четверг, 06 июня 2019 09:23

Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
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Необычное захоронение обнаружили археологи на стоянке Усть-Тартас в Сибири. Покойника похоронили 5 тыс. лет назад со странным воротником из десятков птичьих костей. Будто ними хотели прикрыть шею.

Ученые предполагают, что воротник мог быть элементом доспехов и имел сакральное значение.

Раскопали жреца бронзового века
Фото: siberiantimes.com
Раскопали жреца бронзового века
Раскопали жреца бронзового века
Раскопали жреца бронзового века
Раскопали жреца бронзового века

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До сих пор не установлено, как черепа и клювы крепились к ткани. Не выявлено никаких отверстий для креплений, передает Siberian times.

Неподалеку от черепа нашли "очки" из 2 бронзовых полушарий и церемониальные полированное камни. Это может свидетельствовать о жреческом статусе покойника.

Рядом с ним археологи нашли тела 2 детей в возрасте 5 и 10 лет.

Во время раскопок в китайской провинции Юань обнаружили уникальные реликвии и артефакты. Археологи нашли кладбище, датируемое бронзового веком.

Раскопки проводились под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша. Здесь специалисты обнаружили кладбище площадью более 6 тыс .кв. м. Изучены были пока только 550 могил, найдено более 300 реликвий.

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Дата
06
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  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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