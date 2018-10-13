Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 432
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1404
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1080
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 3645
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 945
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 720
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3969
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 774
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3510
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
2 Просмотров: 2106
Фото
Все фото
9
26
9
6
13
Савелий Крамаров: &quot;Дураки везде нужны&quot;
Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
Показали, как австрийский император гостил в украинцев
Показали, как австрийский император гостил в украинцев
Видео
Все видео
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 1584
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 621
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3510
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2781
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
Просмотров: 126
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 11:05

Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

  Комментировать
Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения
Фрейд доказал, что во сне проявляется коллективное бессознательное, ведь сны видят и слепые люди. Фото: BBC

Знаменитая и скандальная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений" вышла в свет 13 октября 1900 года. В книге австрийский ученый классифицировал сновидения. Особое его внимание привлекли сны, кажутся не только непонятными, но и хаотичными.

Фрейд изучал человеческое "бессознательное" - главную составляющую человеческой психики. "Бессознательное" состоит из инстинктивных элементов и элементов, которые человек подавляет. Ученый развил методику толкования сновидений. Он сформировал концепцию личности, ввел понятие "нарциссизм" и "эдипов коммплекс".

Сновидения подавляет чрезмерно свободные мысли, сливая разные образы в один. Эти психические механизмы Фрейд называл сгущением и замещением. Также в сновидении происходит преобразование: сексуальные образы заменяются более приемлемыми и обычными. Например, вместо мужских и женских гениталий - во сне видят шляпы, карандаши, пистолеты, пещеры, двери. Это и есть цензура сновидения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 неожиданных фактов о Зигмунда Фрейде

Предложенная Фрейдом теория постоянно подвергается просмотрам и дополнением в психоанализе. "Толкование сновидений" выдержало 7 переизданий при жизни Фрейда. Книга стала бестселлером в Европе, но теория Фрейда столкнулась и с резкой критикой. Философ Людвиг Витгенштейн и психолог Карл Юнг сомневались относительно толкования символов. "Если символ в сновидении непонятный, - писал Витгенштейн, - вероятно, это вообще не символ. Зачем же называть его так?" По мнению Юнга, сновидения "является частью природы, не намерен обманывать, но выражает то лучшим из доступных ему способов".

Фрейд был единственным австрийским евреем, которого пощадило Гестапо. С началом Второй мировой войны немцы вошли в Австрию. Доктора вызывали на допрос и попросили подписать бумагу, что он не имеет претензий к тайной полиции. Тот поставил подпись и сделал приписку: "всем рекомендую". Существует версия, что Адольф Гитлер был пациентом Фрейда.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 45239
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 40620
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 28621
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 27499
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 14058
История
Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"
Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"
9
 Просмотров: 1269
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 27526
В море нашли древнее кладбище кораблей
В море нашли древнее кладбище кораблей Просмотров: 1566
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы первой половины XX века
9
 Просмотров: 513
Диссидент рассказал, как уничтожали украинский язык
Диссидент рассказал, как уничтожали украинский язык 1 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
4
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
Голосов: 918
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua