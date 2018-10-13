Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

Фрейд доказал, что во сне проявляется коллективное бессознательное, ведь сны видят и слепые люди. Фото: BBC

Знаменитая и скандальная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений" вышла в свет 13 октября 1900 года. В книге австрийский ученый классифицировал сновидения. Особое его внимание привлекли сны, кажутся не только непонятными, но и хаотичными.

Фрейд изучал человеческое "бессознательное" - главную составляющую человеческой психики. "Бессознательное" состоит из инстинктивных элементов и элементов, которые человек подавляет. Ученый развил методику толкования сновидений. Он сформировал концепцию личности, ввел понятие "нарциссизм" и "эдипов коммплекс".

Сновидения подавляет чрезмерно свободные мысли, сливая разные образы в один. Эти психические механизмы Фрейд называл сгущением и замещением. Также в сновидении происходит преобразование: сексуальные образы заменяются более приемлемыми и обычными. Например, вместо мужских и женских гениталий - во сне видят шляпы, карандаши, пистолеты, пещеры, двери. Это и есть цензура сновидения.

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Предложенная Фрейдом теория постоянно подвергается просмотрам и дополнением в психоанализе. "Толкование сновидений" выдержало 7 переизданий при жизни Фрейда. Книга стала бестселлером в Европе, но теория Фрейда столкнулась и с резкой критикой. Философ Людвиг Витгенштейн и психолог Карл Юнг сомневались относительно толкования символов. "Если символ в сновидении непонятный, - писал Витгенштейн, - вероятно, это вообще не символ. Зачем же называть его так?" По мнению Юнга, сновидения "является частью природы, не намерен обманывать, но выражает то лучшим из доступных ему способов".

Фрейд был единственным австрийским евреем, которого пощадило Гестапо. С началом Второй мировой войны немцы вошли в Австрию. Доктора вызывали на допрос и попросили подписать бумагу, что он не имеет претензий к тайной полиции. Тот поставил подпись и сделал приписку: "всем рекомендую". Существует версия, что Адольф Гитлер был пациентом Фрейда.